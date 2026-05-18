No representa peligro

Un asteroide gigante descubierto recientemente pasará muy cerca de la Tierra

2026JH2 tiene el tamaño aproximado de entre uno y dos autobuses escolares y cerca de la Tierra este lunes, y se acercará a una distancia de 91.593 kilómetros, según la Agencia Espacial Europea, que es casi una cuarta parte de la distancia que separa a la Tierra de la Luna.