La NASA presentó su nuevo telescopio espacial Roman, diseñado para explorar amplias zonas del universo en busca de exoplanetas, pero también de respuestas a los grandes misterios físicos que plantean la materia y la energía oscuras.
Cien veces superior al Hubble: la NASA presentó el telescopio Roman
El telescopio espacial Roman puede generar en un solo día más datos que los que el Hubble ha acumulado en tres décadas. La agencia espacial lo lanzará en septiembre para desentrañar los secretos más profundos del cosmos.
Este telescopio de última generación "ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo", se congratuló el director de la NASA, Jared Isaacman, desde el centro Goddard de la agencia espacial estadounidense en Maryland, en el este del país, donde se completó su montaje.
Además, subrayó que el proyecto ha requerido más de una década de trabajo y millones de horas de desarrollo, logrando adelantarse al calendario previsto y mantenerse por debajo del presupuesto inicial.
El aparato plateado, de más de 12 metros de altura, será trasladado ahora a Florida para su lanzamiento al espacio a principios de septiembre a bordo de un cohete de SpaceX.
La "madre del Hubble" y sus herederos
Desarrollado durante más de una década con un coste superior a los 4.000 millones de dólares, recibe su nombre en honor a una de las mayores astrónomas estadounidenses, Nancy Grace Roman, apodada la "madre del Hubble", en referencia a otro telescopio emblemático de la NASA.
Formará parte del grupo de grandes observatorios espaciales de la agencia junto a Hubble y el telescopio James Webb.
Más de 35 años después de la puesta en servicio del Hubble, que nos reveló, entre otras cosas, que nuestro universo se expande más rápido de lo que pensábamos, el Roman Space Telescope se encargará de responder a las preguntas que aún quedan sin resolver.
100 veces más campo de visión que el Hubble
Con su amplio campo de visión, más de 100 veces superior al de Hubble, barrerá vastas zonas del cielo desde un punto de vista privilegiado, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Sus capacidades permitirán observar el cosmos a una velocidad sin precedentes: puede mapear hasta 200 veces más cielo en una sola imagen y realizar en un año lo que al Hubble le tomaría milenios.
"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirma a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.
En comparación, el Hubble ha reunido 172 terabytes en tres décadas, mientras Roman podrá generar volúmenes de datos científicos diarios a una escala completamente nueva.
Exoplanetas, materia oscura y el Nobel soñado
Gracias a este objetivo gran angular, la NASA espera "descubrir decenas de miles de nuevos planetas" o incluso "miles de supernovas", explica Nicky Fox, responsable de las actividades científicas de la agencia. Isaacman añadió que este avance permitirá acelerar la búsqueda de planetas potencialmente habitables y acercarse a responder si estamos solos en el universo.
Pero Roman también pretende estudiar lo invisible: la materia y la energía oscuras, cuyo origen se desconoce, pero que se cree que representan el 95 % de nuestro universo. Asimismo, investigará la estructura a gran escala del cosmos para comprender mejor su evolución.
"Si Roman gana algún día el Premio Nobel, probablemente será por algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía", sonríe Mark Melton.