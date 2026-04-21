Fenómeno astronómico

Cuándo y desde dónde se podrá ver la lluvia de meteoros Líridas este abril

Después del largo bache de grandes lluvias de meteoros del calendario astronómico, las Líridas vuelven a asomar en abril y este año llegan con una ventaja clave: la Luna no arruinará la observación en la franja más favorable, por lo que la noche del martes 21 al miércoles 22 de abril aparece como la mejor ventana para intentar verlas, incluso desde el hemisferio sur, aunque con menor intensidad.