Un centro hospitalario del norte de Alemania ha advertido sobre el aumento en el número de casos registrados por la lesión llamada 'avocado hand' o "mano de aguacate".
Alemania: advierten un incremento de heridas por “cortar paltas”
Un hospital alemán registró un incremento de lesionados por la errada manipulación de la fruta que termina con cirugías. Las mujeres y jóvenes son los más afectados.
Un portavoz del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), con sedes en Kiel y Lubeca, explica que se trata de heridas en las manos provocadas por la mala preparación y manipulación de los aguacates.
Cifra baja, pero en aumento
Aunque se trata de una muestra pequeña que incluye casos de urgencias entre 2020 y mediados de 2026, el informe habla de 80 casos, con un aumento en los últimos años. En 2020 se registraron solo ocho casos. Dos años más tarde fueron 18, mientras que en el 2025 se registraron 21.
Además, esto afecta más a las mujeres de forma desproporcionada: corresponden al 81,9 % de los heridos al cortar un aguacate. Más de la mitad de los lesionados tenían entre 20 y 29 años (44 casos).
La lesión médica conocida como mano de aguacate requiere en muchos casos intervención quirúrgica y, en ocasiones, tratamiento microquirúrgico.
Cómo ocurre esta lesión
Según el UKSH, la mano de aguacate se produce por una combinación desfavorable entre la anatomía de la palma de la mano y la textura de la fruta.
Por lo general, se sostiene la mitad del aguacate en la parte interna de la mano no dominante, mientras que con la mano dominante se corta la pulpa o se intenta apalancar la semilla dura y resbaladiza usando la punta del cuchillo.
Si la navaja resbala del cuesco o atraviesa inesperadamente la piel blanda con facilidad, el cuchillo impacta con fuerza contra la palma de la mano o las articulaciones de los dedos.
Las consecuencias del corte
Allí, justo debajo de la piel, discurren estructuras clave como los tendones flexores, los nervios digitales y las arterias.
Las lesiones suelen provocar desde hemorragias intensas hasta, en ocasiones, la pérdida de funcionalidad de los dedos.
Incluso tras una operación exitosa, la mano suele permanecer inmovilizada durante semanas y requiere fisioterapia intensiva.
Cómo puede protegerse
Para minimizar el riesgo de lesiones y secuelas funcionales permanentes en la mano, el hospital aconseja lo siguiente: no sostener el aguacate en la mano al cortarlo por la mitad, sino colocarlo apoyado sobre una tabla de cortar estable.
Del mismo modo, no se debe sacar la semilla haciendo palanca con la hoja del cuchillo, sino utilizar una cuchara. Además, en caso de querer cortar la pulpa en dados, el fruto debe permanecer obligatoriamente sobre la tabla de cortar.
Un fenómeno también observado en Estados Unidos
Investigadores de Estados Unidos ya habían notado un incremento de estas lesiones. Entre 1998 y 2017, se han reportado más de 50 mil casos por mano de aguacate.
Entre 1998 y 2002 se contabilizaron poco más de tres mil casos, mientras que entre 2013 y 2017 la cifra subió a más de 27 mil. Este aumento se correlaciona de forma estrecha con el creciente consumo de aguacate en EE. UU., según publicó en 2020 la revista The American Journal of Emergency Medicine.