Los beneficios, riesgos y recomendaciones de consumir palta
Expertos advierten que su consumo diario debe ser moderado debido a su alto valor calórico y su impacto ambiental. ¿Conviene incluirla todos los días en la dieta? Conocé lo que dicen los especialistas.
La palta es una gran fuente de fibra y antioxidantes.
Durante los últimos años, la palta se instaló como uno de los alimentos más populares en dietassaludables. Su textura cremosa, versatilidad en la cocina y la percepción de ser “buena grasa” le dieron un lugar preferencial en mesas de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa si la consumimos todos los días?
Según nutricionistas y médicos especialistas en alimentación, incorporar palta en la dieta puede ser beneficioso, siempre que se haga con moderación. Aporta nutrientes esenciales y ayuda a mejorar ciertos indicadores de salud, aunque no está exenta de contraindicaciones.
La palta es una aliada para la salud cardiovascular.
Nutrientes que la destacan
La palta es rica en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo que se encuentra en el aceite de oliva. Este tipo de grasa es reconocida por su efecto cardioprotector, ya que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) y aumentar el HDL (bueno).
Además, contiene:
Fibra: favorece la digestión, mejora la saciedad y puede ayudar a controlar el colesterol.
Vitaminas: del grupo B, C, E y K, fundamentales para múltiples funciones del organismo.
Minerales: como el potasio, que interviene en el control de la presión arterial, y el magnesio.
Antioxidantes: luteína y zeaxantina, con efectos protectores sobre la visión y la piel.
Estudios recientes publicados en medios internacionales indican que quienes consumen palta regularmente tienen dietas de mejor calidad nutricional, con menor ingesta de ultraprocesados y más alimentos frescos.
Pese a sus virtudes, los especialistas señalan que no se trata de un alimento “milagroso” ni debe consumirse sin medida. Una palta mediana puede aportar entre 200 y 300 calorías, por lo que una porción excesiva puede desbalancear el aporte energético diario, especialmente en personas que buscan controlar su peso.
La nutricionista Cecilia Arnedo, consultada por Infobae, explica: “La clave es la moderación. Media palta al día puede ser una buena porción dentro de una alimentación equilibrada, pero hay que tener en cuenta el resto de los alimentos que se consumen en el día”.
La palta, no solo es deliciosa, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud.
Alternar es parte de una dieta sana
Otra recomendación frecuente es variar las fuentes de grasas saludables. No es necesario —ni recomendable— que toda la grasa buena provenga de la palta. Aceite de oliva, frutos secos, semillas, pescados azules y legumbres también cumplen ese rol.
Incluir palta entre dos y cuatro veces por semana puede ser una frecuencia suficiente para obtener sus beneficios sin caer en excesos. Lo importante, según coinciden los especialistas, es mantener una alimentación diversa, con alimentos naturales y mínimamente procesados.
Más allá de la salud individual, existe una creciente preocupación por el impacto ambiental del cultivo de la palta. Su producción demanda grandes cantidades de agua —alrededor de 2.000 litros por kilo— y en algunos países se han denunciado prácticas de deforestación o uso intensivo de agroquímicos.
Por eso, muchos expertos proponen consumirla de forma consciente, priorizando la procedencia local o de producciones sustentables, y evitando el consumo masivo e indiscriminado que genera una huella ecológica significativa.
