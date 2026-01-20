Una foto de la exnovia de Fernando Báez Sosa en la fecha del aniversario de su asesinato generó polémica

El 18 de enero de 2020, Fernando José Báez Sosa, un joven estudiante de Derecho de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de ocho jóvenes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en la costa atlántica argentina.
En el sexto aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, la publicación de una imagen en redes por parte de su exnovia junto a su nueva pareja, descendiente de un ícono del boxeo argentino, generó repudio y defensas en plataformas digitales.
El 18 de enero de 2020, Fernando José Báez Sosa, un joven estudiante de Derecho de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de ocho jóvenes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en la costa atlántica argentina.
El hecho generó una enorme repercusión social y mediática en Argentina y otros países por la brutalidad de la golpiza y la edad de la víctima.
Tras un largo proceso judicial, en febrero de 2023 un tribunal de Dolores condenó a los ocho implicados por homicidio doblemente agravado: cinco de ellos recibieron prisión perpetua y los otros tres, penas de 15 años de cárcel.
Este 18 de enero se cumplieron seis años de aquel crimen. En Buenos Aires, los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, encabezaron una misa en la parroquia Santísimo Redentor del barrio de Recoleta para recordar a su hijo.
Familiares, amigos y vecinos asistieron y en las publicaciones en redes sociales se pidió que no se olvide el caso ni a las víctimas de violencia patoteril.
La familia también reiteró su reclamo de justicia y enfatizó la necesidad de mantener vivo el recuerdo de Fernando como parte de la memoria social frente a hechos de violencia.
En medio de estas conmemoraciones, surgió un debate en redes sociales por una publicación de Julieta Rossi, quien fue pareja de Fernando en el momento de su muerte. Rossi, hoy de 23 años y dedicada profesionalmente a la danza y la enseñanza, ha reconstruido su vida personal y afectiva desde entonces.
En diciembre de 2025 oficializó su relación con Agustín Monzón, actor y nieto del legendario boxeador argentino Carlos Monzón. La pareja hizo pública su relación tras un emotivo gesto de Monzón al proponerle ser novios durante un evento en Buenos Aires.
A principios de enero de 2026, Rossi y Monzón compartieron imágenes de unas vacaciones en Punta del Este (Uruguay). Entre esas publicaciones, Rossi difundió una fotografía con su actual pareja en la playa en la misma fecha en la que se conmemora el aniversario del asesinato de Fernando.
Esa coincidencia temporal provocó comentarios diversos en plataformas como X (antes Twitter). Algunos usuarios consideraron inoportuno que una imagen de tono personal se publicara el mismo día que se recuerda un hecho tan doloroso, mientras que otros defendieron el derecho de la joven a vivir su vida y expresaron que no corresponde juzgar sus decisiones personales.
Un seguidor escribió que pedirle a alguien que tenga un “recordatorio” para evitar publicar en fechas significativas no era razonable, y que cada persona tiene el derecho de continuar con su vida. Otros señalaron que la crítica hacia Rossi podría resultar excesiva o injusta.
La polémica refleja, por un lado, la sensibilidad que aún genera el caso de Báez Sosa en la opinión pública y, por otro, la discusión social sobre los límites del vínculo entre la vida privada de las personas que pasaron por experiencias traumáticas y la percepción pública de esos hechos.