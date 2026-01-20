En redes sociales

Una foto de la exnovia de Fernando Báez Sosa en la fecha del aniversario de su asesinato generó polémica

En el sexto aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, la publicación de una imagen en redes por parte de su exnovia junto a su nueva pareja, descendiente de un ícono del boxeo argentino, generó repudio y defensas en plataformas digitales.