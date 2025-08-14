Bootcamp por la Inclusión

Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa impulsa la transformación social y promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado entre el sector privado, universidades y organizaciones sociales para generar oportunidades laborales reales de personas con discapacidad.