Novedad

Reintegros, tasas preferenciales y experiencias: el nuevo esquema de recompensas de Macro

A diferencia de las promociones centradas solo en el gasto, el modelo evalúa ahorro, pagos y contratación de productos para asignar cuatro categorías. El CEO Juan Parma destacó que la iniciativa busca transformar el uso cotidiano en beneficios concretos.