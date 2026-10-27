El sistema arranca el 1 de diciembre

Las opciones que ofrece Banco Macro para las empresas que ingresan al Fondo de Asistencia Laboral

Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de la entidad, explica cómo funcionará la deducción de cargas patronales y el rol de los administradores del recurso. Dijo que los empleadores deben priorizar el rendimiento a largo plazo por sobre las bonificaciones iniciales.