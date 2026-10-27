Con la liquidación de sueldos de diciembre de este año, el aporte patronal del 1% del salario bruto de grandes empresas y 2,5% en el caso de las MiPyMEs comenzará a destinarse al Fondo de Asistencia Laboral, que se administrará en Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos autorizados.
Las opciones que ofrece Banco Macro para las empresas que ingresan al Fondo de Asistencia Laboral
Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de la entidad, explica cómo funcionará la deducción de cargas patronales y el rol de los administradores del recurso. Dijo que los empleadores deben priorizar el rendimiento a largo plazo por sobre las bonificaciones iniciales.
"El empleador debe ser consciente de que tiene que elegir voluntariamente su administrador", explicó Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas del Banco Macro. Recordó que la operatoria es simple e implica ingresar a la banca de internet, obtener el identificador del FAL y cargarlo en ARCA.
El objetivo del FAL es financiar y aportar previsibilidad al pago de indemnizaciones y obligaciones laborales por desvinculación, mediante el ahorro anticipado y periódico del empleador.
La medida es de aplicación automática sobre la totalidad de las empresas del sector privado, con excepción de la industria de la construcción y el personal doméstico. Muro brindó los lineamientos estratégicos que las empresas deben considerar al seleccionar la entidad administradora de sus recursos.
Cronograma y obligatoriedad
"Esto entra en vigencia el primero de diciembre y se hace efectivo en enero con los aportes y cargas sociales de diciembre, con lo cual ya está en recta final para salir", precisó el directivo.
Especificó que un punto central para los departamentos de recursos humanos y liquidación de sueldos de las empresas alcanzadas es que la obligación legal rige a partir de los haberes devengados en diciembre.
Muro recordó que el FAL aplica sobre la nómina salarial de aquellos trabajadores registrados que cuenten con al menos 12 meses de antigüedad. Y los fondos comenzarán a estar disponibles tras concretarse 12 aportes mensuales consecutivos.
Criterios de elección
Uno de los aspectos más relevantes señalados por el ejecutivo es la necesidad de que la empresa elija activamente su administrador de FAL, ya que de lo contrario ARCA asignará un administrador de oficio.
Frente a la competencia del mercado financiero y las ofertas de bonificaciones iniciales de comisiones, Muro aconsejó mirar el cuadro completo y tomar decisiones fundadas a largo plazo. "La bonificación es un beneficio de corto plazo. Lo que hay que tener en cuenta es el rendimiento futuro y la trayectoria en términos de rendimientos de los administradores de fondos".
Señaló que "en Banco Macro tenemos más de 40 fondos comunes de inversión y somos líderes en rentabilidad en varias familias de ellos".
A igualdad de condiciones normativas, la variable determinante será la capacidad de la administradora para generar valor y proteger el capital frente a la inflación. "Lo que importa es cuánto rindan estos fondos en el largo plazo", subrayó Muro, remarcando la experiencia de Banco Macro en la administración de más de 40 Fondos Comunes de Inversión (FCI).
Banco Macro dispondrá de opciones adaptadas a las necesidades corporativas:
Fondo Estrategia Privada: diseñado para perfiles conservadores, sin exposición a títulos públicos (riesgo soberano) y con un rendimiento cercano a la inflación.
Fondo FAL Cobertura: incluye títulos públicos en cartera para buscar retornos positivos por encima del índice inflacionario.
Fondos Dedicados: esquemas a medida para grandes corporaciones o empleadores de envergadura.
La gestión del FAL se integra a la banca de Internet corporativa habitual, desde donde el empleador genera el identificador para vincular en ARCA y sigue en tiempo real los saldos y rendimientos, sumado al respaldo de la red de sucursales físicas para asesoramiento personalizado.
Sin costos adicionales
El directivo del Macro remarcó que el FAL fue diseñado para no añadir carga administrativa ni costos extras al empleador. Resaltó que "el empleador abonará sus cargas sociales de manera habitual" ante ARCA. Describió que el propio organismo recaudador se encargará de destinar de forma automática el porcentaje legal al administrador elegido por el empleador.
"El empleador no tiene un costo adicional por esto. Es más, tiene en cierta forma un ahorro porque de sus cargas sociales" saldrían fondos para afrontar eventuales costos por conflictos laborales. Muro recordó que la norma establece que estos fondos son inembargables y están exentos del Impuesto a las Ganancias y del IVA.
"Para el trabajador, el mecanismo es completamente transparente", añadió, especificando que no requiere trámites ni elecciones individuales de su parte.
Impacto en el empleo
En "velocidad de crucero" de la economía, Muro estimó que el sistema del FAL administrará un volumen de recursos cercano a los US$ 3.000 millones anuales, que se canalizarán a través de instrumentos regulatorios autorizados, tales como obligaciones negociables, títulos públicos y depósitos a plazo fijo.
Más allá de la magnitud patrimonial, el directivo de Banco Macro destacó el efecto dinamizador sobre el mercado laboral.
"Este es un instrumento que da previsibilidad sobre el costo laboral... me parece que se configuran condiciones de previsibilidad que son buenas o deberían ser propicias para formalizar y además para generar algo de empleo cuando alguna empresa tenga la duda de generar un nuevo puesto de trabajo" por el costo indemnizatorio.