En medio de una campaña agrícola con volúmenes históricos y un gasto total en siembra que alcanzó los US$ 14.747 millones, el sector agropecuario de la región busca opciones financieras para cuidar el valor de sus granos sin depender únicamente del acopio en el campo. Con esa meta, Banco Macro y el mercado A3 presentaron este lunes en la Bolsa de Comercio de Rosario el Fondo Pionero Soja, una herramienta pensada para enfrentar el riesgo climático, el vandalismo y la volatilidad del mercado sin tener que recurrir al tradicional silobolsa.
Tras una inversión y campaña récord, presentan un fondo financiero para reemplazar al silobolsa y proteger la soja
Banco Macro y el mercado A3 presentaron en la Bolsa de Comercio de Rosario el Fondo Pionero Soja, un instrumento de liquidez inmediata desde $1.000 diseñado para que el productor delegue la tarea financiera y se enfoque en la gestión productiva.
contenido patrocinado
La nueva herramienta financiera llega en un momento de alta producción, pero también de mucho esfuerzo económico. Según los últimos números de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la actividad primaria ligada a los cultivos subió un 33% interanual. Sin embargo, sembrar exigió US$ 14.747 millones —un 6,2% más que el ciclo pasado—, lo que representó el tercer nivel de inversión más alto de los últimos diez años. Siempre según los números de BCR, ese esquema obligó a los productores a poner el 100% del dinero para insumos y trabajos al arranque de la campaña, con promedios de US$ 308 por hectárea en la soja de primera y US$ 252 en la de segunda, mientras que los ingresos recién llegan varios meses después con la cosecha.
En este escenario de números ajustados y con varios meses de espera entre la siembra y la venta, el fondo diseñado por Banco Macro y A3 intenta proteger el precio y servir como alternativa al guardado físico de los granos.
Un diseño pensado para el día a día del campo
Según explicaron este lunes, el Fondo Pionero Soja opera replicando directamente un índice de contratos de soja que armó de forma específica el mercado A3. A diferencia de las operaciones tradicionales de futuros y opciones, que suelen requerir trámites complejos y montos altos que dejan afuera a los pequeños y medianos productores, la propuesta permite entrar desde los $1.000, sin un límite máximo y sin la obligación de entregar el grano en un puerto o acopio. Sobre todo, ofrece entrada y salida inmediata del dinero, eliminando la pérdida física de la mercadería, sumando beneficios impositivos y cuenta con el respaldo del Grupo Macro. A su vez, responde a un momento donde la molienda de soja tuvo una baja mensual del 0,8% según el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), por lo que resulta conveniente contar con efectivo sin tener la urgencia de mandar el camión a las fábricas.
De acuerdo con quienes promueven la herramienta, la protección financiera cobra hoy un valor especial frente a los pronósticos de lluvias intensas por el fenómeno de El Niño. Y es que dejar los granos en silobolsa bajo tormentas seguidas aumenta el riesgo de arruinar la cosecha por la humedad, a lo que se suman los costos de comprar la bolsa, armarla y después vaciarla.
Delegar la preocupación por el mercado para pensar en la producción
Durante la presentación del producto, Ricardo Muñoz, referente de Macro Fondos, explicó que el objetivo central es devolverle al productor la tranquilidad para concentrarse en el trabajo del campo. "Es un cambio cultural que proponemos al productor, donde elijan herramientas financieras seguras, rentables y puedan enfocarse en lo que deben hacer: manejar la campaña, decidir qué sembrar, en qué momento, qué semilla, qué híbrido y qué mix de cultivos hacer", sostuvo Muñoz y advirtió sobre las complicaciones de guardar el grano: "Hoy el productor tiene grandes desafíos para poder guardar su patrimonio. Queremos que tengan una herramienta más que les agregue valor".
Sobre el origen de la propuesta, Muñoz contó cómo se unieron las áreas del banco con la Bolsa. "Tenemos comités comerciales abiertos a las distintas bancas donde nos presentan las inquietudes de los clientes. En este caso fue la banca agro, liderada por Federico Taffarel, quien planteó que podía haber una oportunidad en este producto. Relevamos cuáles eran los productos similares en el mercado y, al ver un espacio donde agregar valor, fuimos y propusimos", dijo Muñoz.
Para llevarlo adelante se aliaron con A3, uno de los principales actores en el mercado de soja. "Desde A3 vieron positivo tener un benchmark de los contratos de soja para darles más liquidez y que no sean solo los grandes jugadores los únicos en operar contratos. La sinergia entre el mercado de valores, la demanda de la banca agro y el producto de valor nos hizo salir con un fondo que acompañe el precio de la soja, impulsado por el sector comercial y acompañado institucionalmente por A3", agregó Muñoz.
Al comparar la opción del fondo con el silobolsa, el especialista de Macro Fondos precisó: "El silo bolsa tiene riesgo de humedad con El Niño por delante, riesgos de vandalismo y un costo elevado al deducirlo del precio o de la tasa. En el fondo, la suscripción y el rescate son inmediatos. Lo puede hacer cualquier persona desde 1.000 pesos, sin monto máximo ni mínimo, ni tiempos de entrega. Las grandes ventajas son la liquidez, ventajas impositivas y el respaldo de un grupo económico enorme como Macro".
"Nuestra propuesta es de largo plazo. Invitamos a que prueben el fondo y vean cómo sigue el precio de la soja. Si bien el momentum es esta cosecha por El Niño, el año electoral y la volatilidad, esta es una propuesta de largo plazo para tener una herramienta adicional más sencilla, más eficiente y más barata que las tradicionales", completó Muñoz.