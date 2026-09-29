Banco Macro

Tras una inversión y campaña récord, presentan un fondo financiero para reemplazar al silobolsa y proteger la soja

Banco Macro y el mercado A3 presentaron en la Bolsa de Comercio de Rosario el Fondo Pionero Soja, un instrumento de liquidez inmediata desde $1.000 diseñado para que el productor delegue la tarea financiera y se enfoque en la gestión productiva.