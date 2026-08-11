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Banco Macro eliminó los menús del chat y los reemplazó por inteligencia artificial: cómo usar MacroChat

La entidad financiera presentó una plataforma inédita en la Argentina que permite operar por WhatsApp usando lenguaje natural. Acepta textos, audios e imágenes y cubre desde consultas de saldo hasta aperturas de cuenta.