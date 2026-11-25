Banco Macro reinventa la relación con sus clientes

Mientras más elegís Macro, más subís tu nivel, con mejores descuentos, límites, tasas y experiencias exclusivas

Banco Macro presenta una nueva y única propuesta que transforma las acciones financieras de todos los días en puntos, niveles y recompensas. Pagar, ahorrar, invertir y utilizar los servicios del banco ahora permite acceder a beneficios crecientes y mejores condiciones comerciales.