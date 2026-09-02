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La banda narco atribuida a “Bebote” Álvarez buscó acercarse al “Kun” Agüero

Mensajes y audios mencionan una ticketera y la Copa Potrero. El exfutbolista rechazó las propuestas y no está imputado ni investigado.

Sergio Agüero rechazó las propuestas y no está imputado ni investigado en la causa.Sergio Agüero rechazó las propuestas y no está imputado ni investigado en la causa.
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Integrantes de la organización narcocriminal que habría liderado Pablo “Bebote” Álvarez intentaron vincular al exfutbolista Sergio “Kun” Agüero con sus negocios, de acuerdo con chats y audios incorporados a una causa federal.

Las comunicaciones fueron obtenidas de teléfonos secuestrados durante la investigación encabezada por el juez Pablo Yadarola. Los intercambios muestran gestiones para asociar una plataforma de venta de entradas con la marca KRÜ, fundada por Agüero.

Operativo en Independiente: detienen a “Bebote” Álvarez y a un centenar de barrasPablo “Bebote” Álvarez fue detenido en una investigación federal por narcotráfico.

Los proyectos mencionados

Los investigados también prepararon un guion promocional para que el exjugador participara de un video de presentación de la ticketera. En los mensajes aparecen menciones a reuniones y a la búsqueda de inversores.

La organización pretendía además vincularse con la Copa Potrero, el torneo de fútbol organizado por Agüero. Las intervenciones telefónicas registraron conversaciones sobre cuestiones logísticas relacionadas con la competencia.

La posición del entorno de Agüero

Desde el círculo del exfutbolista explicaron que recibió las propuestas por su actividad empresarial, pero las rechazó después de investigar a las personas que estaban detrás de los proyectos.

También señalaron que las conversaciones no derivaron en ningún acuerdo y que no volvieron a mantener contactos. Agüero no se encuentra imputado ni investigado en el expediente.

El momento de la detención de Bebote.El momento de la detención de Bebote.

La causa contra la organización

“Bebote” Álvarez fue detenido acusado de integrar una organización de alcance internacional vinculada con la comercialización de drogas de diseño y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La investigación también analiza presuntas maniobras de lavado de dinero mediante empresas relacionadas con la venta de entradas y otros negocios ligados al fútbol.

Entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci y Raúl Omar Manzone. Los peritajes sobre los dispositivos y las operaciones comerciales continúan incorporándose al expediente.

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