Pablo “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barra brava de Independiente, fue detenido este viernes por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
“Bebote” Álvarez detenido por una causa de narcotráfico internacional
El histórico jefe de la barra brava de Independiente fue apresado por la Policía Federal Argentina.
"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.
Vinculación con el narcotráfico internacional
La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien comunicó el procedimiento a través de sus redes sociales. Álvarez quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación sobre una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes.
“BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, publicó Monteoliva.
La ministra cerró su mensaje con una referencia directa al pasado de Álvarez en las tribunas: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.
La detención se concretó durante una serie de cinco allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N.º 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco.
Investigación y hallazgos en Ezeiza
La investigación se originó tras el hallazgo, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, España, s eindicó en un comunicado.
A partir de ese procedimiento, los investigadores lograron avanzar sobre una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 integrantes de la organización y secuestrar estupefacientes, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.
Posteriormente, el análisis forense de los teléfonos celulares y de la documentación incautada permitió profundizar la investigación e identificar a nuevos integrantes y colaboradores de la estructura, así como reconstruir movimientos financieros, tareas vinculadas con la logística de la organización y conexiones con sus principales referentes.
En ese contexto, los investigadores establecieron la presunta vinculación de Álvarez con la organización narcocriminal, lo que motivó que la Justicia ordenara su inmediata detención y nuevos allanamientos para avanzar sobre el resto de la estructura.
La Policía Federal viene desarrollando operativos contra una estructura que enviaba sustancias como MDMA, metanfetaminas y cocaína hacia distintos países europeos, además de mantener ramificaciones y circuitos de distribución dentro del territorio argentino.
Álvarez fue durante años una de las figuras más conocidas de la barra de Independiente y acumuló diferentes causas judiciales vinculadas con su actividad alrededor del club. Entre sus antecedentes se encuentra una condena a tres años y medio de prisión por la tentativa de extorsión contra el entonces entrenador Ariel Holan, ocurrida en 2017.
La nueva detención se produce ahora dentro de una investigación por narcotráfico internacional, una causa diferente a los expedientes judiciales que anteriormente involucraron al exjefe de la barra por hechos relacionados con el fútbol.