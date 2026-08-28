Crimen organizado

Cayó en Bogotá un presunto cabecilla del Tren de Aragua: quién es Luis Saúl Pérez Nieto

El detenido es señalado como una figura clave de la organización criminal en Perú y como hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Las autoridades también lo vinculan con operaciones delictivas en distintos países de la región.