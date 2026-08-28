Las autoridades colombianas detuvieron en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de “Páez” o “Nairobi”, señalado por el Gobierno como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y como un hombre de confianza del fallecido Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
Cayó en Bogotá un presunto cabecilla del Tren de Aragua: quién es Luis Saúl Pérez Nieto
El detenido es señalado como una figura clave de la organización criminal en Perú y como hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Las autoridades también lo vinculan con operaciones delictivas en distintos países de la región.
La información fue comunicada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de la red social X, donde detalló que el operativo se concretó en la capital colombiana.
Las acusaciones
De acuerdo con el mandatario, Pérez Nieto habría tenido a su cargo la articulación de distintas actividades delictivas en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica.
Entre las acciones que se le atribuyen figuran extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico. Además, según la información oficial difundida, el detenido sería requerido por autoridades de Estados Unidos en relación con estos delitos.
Ofensiva contra el crimen
La captura ocurre en el marco de una ofensiva de la nueva administración colombiana contra organizaciones dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico.
De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto y ubicó la seguridad y el combate contra grupos armados y estructuras criminales entre las prioridades de su Gobierno.
Tras conocerse el operativo, el mandatario sostuvo: “Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal”.
Cooperación entre Colombia y Estados Unidos
El procedimiento también se produce en un escenario de mayor cooperación en materia de seguridad entre Bogotá y Washington.
Este jueves, el ministro de Defensa, Jorge Mora, mantiene una reunión en la capital colombiana con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan.
El encuentro tiene como objetivo avanzar en acciones conjuntas destinadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El juicio por el atentado a las Torres Gemelas
En otro hecho relacionado con la agenda internacional de seguridad, se informó que el juicio contra el presunto cerebro del atentado a las Torres Gemelas se realizará en junio de 2028.