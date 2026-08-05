El responsable de la empresa de gestión de residuos, Roberto Nicola Toscano, afirmó que la historia era "nada menos que milagrosa".
Italia: tiró su billete ganador de lotería a la basura y los recolectores lo ayudaron a recuperarlo
Trabajadores de limpieza ayudan a un ganador a encontrar un billete de lotería de 1 millón de euros desechado en Bitonto.
Un jugador de lotería que tiró accidentalmente a la basura un boleto ganador de 1 millón de euros (857.158 libras esterlinas) podría ser la persona más afortunada de Italia después de que los recolectores de basura encontraran el boleto extraviado.
El jugador anónimo se deshizo del boleto en una tienda de Bitonto, en el sur de Italia, después de comprobar sus números y que le dijeran que "no era pagadero".
La persona solo se dio cuenta de que había tirado un boleto ganador cuando un familiar le hizo notar que los números con los que siempre jugaba habían salido sorteados.
Una búsqueda entre montañas de basura
El incidente desencadenó una búsqueda de dos días entre una "montaña de basura" que había sido recogida por un camión de residuos, según declaró a la agencia de noticias italiana Ansa Roberto Nicola Toscano, director de la empresa de recogida de basuras.
"Esta historia es sencillamente milagrosa", añadió.
Al relatar la historia, explicó que la confusión se produjo porque el mensaje de "no pagadero" aparece cuando el premio es demasiado alto para que la tienda lo pague.
Cuando el jugador regresó a casa, su familia le hizo notar que sus números favoritos —el 2, el 4, el 8, el 10 y el 51— habían sido sorteados.
"Fue entonces cuando se dieron cuenta del malentendido. Así que todos fueron juntos a la tienda y descubrieron que los boletos habían sido tirados a la basura y recogidos por uno de nuestros operarios", dijo Toscano, director de SANB, que se encarga de la recogida de residuos en la zona.
El rescate del boleto ganador
Tras contactar el jugador con la empresa de recogida de basuras, se localizó el camión de basura antes de que su contenido fuera compactado para su eliminación.
"Por suerte era domingo, de lo contrario la carga ya habría acabado en el vertedero", declaró el jefe a la emisora italiana TGCOM24.
Posteriormente, el camión fue escoltado a un lugar especial donde comenzó la búsqueda para encontrar el "pequeño trozo de papel escondido en una montaña de basura".
Finalmente, tras dos días de búsqueda, un trabajador de la limpieza encontró el boleto ganador el martes por la mañana, y los trabajadores lo celebraron con entusiasmo como si ellos mismos hubieran ganado el premio.
"Estaba en una bolsa llena de agujeros junto con otros boletos dañados: este era uno de los pocos que estaban intactos", dijo Toscano a Ansa.
El costo de la operación de recuperación correrá a cargo del ganador, quien previamente había firmado una declaración comprometiéndose a cubrir los gastos de búsqueda.
Toscano declaró a la prensa que no estaba autorizado a revelar ningún detalle sobre la identidad del ganador.
Pero la suerte les sonrió: cuando Toscano y sus compañeros compraron un boleto de lotería instantánea a modo de broma, ganaron 50 € (43 £).