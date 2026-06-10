Copa del Mundo multiplataforma

Cablevideo Santa Fe incorpora las señales de DSPORTS para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026

En una fuerte apuesta tecnológica y de contenidos, la empresa local suma a su grilla las señales que transmitirán la totalidad de la Copa del Mundo. Además, a través de su aplicación multiplataforma JOY cada cliente podrá seguir el todos los partidos desde cualquier lugar.