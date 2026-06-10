A pocas horas del inicio de una nueva cita mundialista, la empresa santafesina de telecomunicaciones Cablevideo anunció la incorporación a su grilla de las señales DSPORTS y DSPORTS 2. Esta decisión estratégica permitirá a sus abonados acceder a la cobertura total del evento, transmitiendo en vivo los 104 partidos de las 48 selecciones participantes.
Cablevideo Santa Fe incorpora las señales de DSPORTS para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026
En una fuerte apuesta tecnológica y de contenidos, la empresa local suma a su grilla las señales que transmitirán la totalidad de la Copa del Mundo. Además, a través de su aplicación multiplataforma JOY cada cliente podrá seguir el todos los partidos desde cualquier lugar.
Virginia Priano, Directora de Desarrollo de Negocios, destacó la magnitud de este esfuerzo en el contexto actual del mercado audiovisual: "La incorporación de nuevas señales a una grilla de televisión representa una inversión importante para cualquier empresa, especialmente cuando se trata de contenidos deportivos, que hoy se encuentran entre los más demandados por los usuarios. Para nosotros, como empresa santafesina con más de 35 años de trayectoria, es una apuesta estratégica que busca acercar más y mejores contenidos a nuestros clientes de Santa Fe y de cada una de las localidades donde estamos presentes”.
Priano remarcó que, si bien el consumo de la televisión tradicional ha cambiado, los eventos deportivos de gran escala y las noticias siguen siendo el motor principal de la pantalla chica. "Competimos con grandes empresas multinacionales, pero tenemos una fortaleza que nos distingue: conocemos a nuestros clientes y formamos parte de las mismas comunidades donde brindamos servicio. Por eso remarcamos este esfuerzo y buscamos que los usuarios lo perciban como un beneficio directo, porque detrás de cada inversión hay una decisión de seguir apostando por Santa Fe y por cada una de las localidades donde estamos presentes", remarcó.
El Mundial en el bolsillo: la apuesta por los multidispositivos
En esta edición, gran parte de los encuentros del torneo se disputarán en horarios laborales, matutinos o durante la siesta. Ante este escenario, Cablevideo promueve el uso de su plataforma digital propia, Joy App, la cual permite llevar las señales en vivo a teléfonos celulares, tablets y computadoras, o descargarla directamente en sistemas de Android TV.
"La forma de consumir contenidos cambió y hoy excede ampliamente al televisor del living. Lo positivo de JOY App es que no requiere instalación física y permite acceder a toda la programación desde un celular, una tablet, una computadora o un Smart TV, donde el cliente quiera y cuando quiera", explicó Priano.
Asimismo, destacó que la incorporación de DSPORTS y DSPORTS 2 no se limita únicamente a la transmisión de los partidos del Mundial. "Estas señales cuentan con programación deportiva durante las 24 horas, periodistas y comentaristas de primer nivel, programas de análisis, previas, debates y coberturas especiales. Es un contenido que llega para quedarse y que nuestros clientes podrán seguir disfrutando una vez finalizado el Mundial, con competencias de relevancia internacional como la CONMEBOL Sudamericana, la Copa Davis y otros grandes eventos deportivos", añadió.
Conectividad, inversión y cercanía
La incorporación de nuevas señales y contenidos forma parte de una estrategia más amplia de inversión que Cablevideo viene desarrollando en la región. En los últimos años, la empresa ha profundizado el despliegue de redes de fibra óptica y la modernización de sus plataformas digitales, con el objetivo de acompañar los nuevos hábitos de consumo y responder a las crecientes demandas de conectividad de hogares, comercios y empresas.
Este proceso alcanza a todas las localidades donde Cablevideo presta servicios, entre ellas Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Coronda, Recreo, Laguna Paiva, Humboldt, Desvío Arijón y otras comunidades de la región, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo tecnológico del interior de la provincia.
"Nuestro principal diferencial sigue siendo la cercanía. Somos una empresa nacida en Santa Fe, con equipos de trabajo que viven en las mismas localidades donde brindamos servicio y que conocen de primera mano las necesidades de nuestros clientes. En un mercado cada vez más competitivo, creemos que la tecnología es fundamental, pero también lo es estar presentes, escuchar y responder con rapidez cuando el cliente nos necesita. Esa combinación entre inversión, innovación y atención local es la que nos ha permitido crecer durante más de 35 años y seguir apostando por la región", concluyó Priano.