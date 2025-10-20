Qué dicen los bancos y billeteras virtuales afectados por la caída del servidor AWS

El apagón digital provocado por la caída de Amazon Web Services (AWS) generó un caos masivo en distintas plataformas mundiales.
A través de sus canales oficiales las entidades financieras y las apps emitieron sus respectivos comunicados. La falla afectaba a otras plataformas digitales.
El apagón digital provocado por la caída de Amazon Web Services (AWS) generó un caos masivo en distintas plataformas mundiales.
En Argentina había problemas con las aplicaciones de bancos y las billeteras virtuales. A cuenta gotas, cada firma dio su versión de los hechos.
Santander Argentina: La cuenta del banco en X (antes Twitter) estuvo activa respondiendo a usuarios por problemas particulares con sus cuentas o tarjetas, como el caso de una clienta que se quejaba del servicio "Select".
BBVA Argentina: La estrategia fue idéntica. La cuenta oficial del BBVA se dedicó a responder consultas privadas de clientes que tenían problemas específicos, como un usuario que reportaba una "pantalla en blanco" en la app.
Banco Galicia: Al igual que sus competidores, Galicia tampoco emitió comunicados sobre la interrupción del servicio. Su timeline en X mostró respuestas a clientes por problemas de atención y quejas individuales, pero ninguna publicación abordó el colapso que impedía a sus propios usuarios operar a través de las plataformas afectadas.
Naranja X fue una de las primeras en dar una explicación. Ante la consulta de un usuario, la cuenta oficial de la empresa respondió: "En este momento una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo, por favor si necesitás hacer alguna gestión intentá más tarde".
En la misma línea, Ualá se enfrentó a la furia de sus clientes, que no podían ver su dinero en la cuenta. "¡Hola! Lamentablemente, algunos de nuestros servicios se están viendo afectados por un inconveniente ajeno a Ualá. El mismo está generando inestabilidad en el funcionamiento de la app y de tu cuenta. Esperamos que se solucione pronto", explicaron.
Mercado Pago: "Durante el día de hoy, algunos servicios de la aplicación pueden presentar interrupciones debido a una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el funcionamiento lo antes posible", publicaron en redes.
Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en "alquilar" infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo.
Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.
El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.
Mehdi Daoudi, CEO de la empresa de monitoreo del rendimiento de internet Catchpoint, estima que el impacto financiero total de la interrupción del servicio de AWS ascenderá a miles de millones de dólares.
“El incidente pone de relieve la complejidad y la fragilidad de internet, así como la dependencia de internet para el funcionamiento de cada aspecto de nuestro trabajo”, declaró Daoudi a CNN.
“El impacto financiero de esta interrupción alcanzará fácilmente los cientos de miles de millones de dólares debido a la pérdida de productividad de millones de trabajadores que no pueden realizar su trabajo, además de las operaciones comerciales que se detienen o retrasan, desde aerolíneas hasta fábricas”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.