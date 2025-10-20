Cayó el servidor AWS y afectó a plataformas digitales: el listado de apps que tenían problemas

Un colapso en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nube más grande del planeta, generó este lunes una caída masiva y global que paralizó a cientos de plataformas y servicios digitales en todo el mundo, afectando desde redes sociales y videojuegos hasta billeteras virtuales y herramientas de inteligencia artificial.
Según la compañía pasado el mediodía argentino se estaban recuperando los sistemas. “ahora está viendo la recuperación de la conectividad y la API para los servicios de AWS”, según informó la firma.
El impacto en Argentina fue inmediato y contundente, con una fuerte repercusión en las billeteras virtuales más utilizadas. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a millones de usuarios procesar pagos, realizar transferencias y recargar saldo.
Durante varias horas, las quejas se multiplicaron en redes sociales por la imposibilidad de pagar con código QR o utilizar los fondos para abonar el transporte público.
AWS falló en todo el mundo este lunes. Reuters.
Uno por uno: todos los servicios afectados
La falla en los servidores de Amazon provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a una lista interminable de plataformas. Estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:
Billeteras y Bancos
Mercado Pago / Mercado Libre
Ualá
NaranjaX
Personal Pay
Banco Galicia
Banco Provincia
Banco Nación
Santander
Supervielle
Western Union
VISA
Videojuegos
Fortnite
Roblox
League of Legends
Valorant
Clash Royale
Rocket League
Battlefield
Rainbow Six: Siege
Steam
Ubisoft Connect
EA
Uno de los data center de AWS en Estados Unidos. Reuters.
Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en "alquilar" infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo.
Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.
El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.
Mehdi Daoudi, CEO de la empresa de monitoreo del rendimiento de internet Catchpoint, estima que el impacto financiero total de la interrupción del servicio de AWS ascenderá a miles de millones de dólares.
“El incidente pone de relieve la complejidad y la fragilidad de internet, así como la dependencia de internet para el funcionamiento de cada aspecto de nuestro trabajo”, declaró Daoudi a CNN.
“El impacto financiero de esta interrupción alcanzará fácilmente los cientos de miles de millones de dólares debido a la pérdida de productividad de millones de trabajadores que no pueden realizar su trabajo, además de las operaciones comerciales que se detienen o retrasan, desde aerolíneas hasta fábricas”.
