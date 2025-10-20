Video: esta es “Klementyna”, la ganadora del Concurso de Calabazas Más Pesadas de Varsovia

Una calabaza (zapallo) de media tonelada aplastó a la competencia en el Concurso de Calabazas Más Pesadas que se celebra anualmente en Varsovia, la capital de Polonia.
Un zapallo de 546 kilos batió el récord nacional en el Concurso de Calabazas Más Pesadas de Varsovia. El cultivador polaco Przemyslaw Gruchala se llevó el premio mayor gracias a su ejemplar “Klementyna”, destacando el crecimiento del cultivo de calabazas en Polonia.
Una calabaza (zapallo) de media tonelada aplastó a la competencia en el Concurso de Calabazas Más Pesadas que se celebra anualmente en Varsovia, la capital de Polonia.
La edición 2025 se concretó el último el sábado.
Con un peso impresionante de 546 kilogramos (1203 libras), 'Klementyna' rompió el récord nacional de Polonia en su categoría, lo que le valió al cultivador de calabazas Przemyslaw Gruchala un premio de 4.500 zlotys (1.235 dólares).
Las imágenes del gigantesco vegetal recorren las redes sociales.
La clave para cultivar una calabaza premiada fue "buenas semillas, muy buena tierra y suerte", según Gruchala, quien condujo casi 400 kilómetros (250 millas) para el concurso.
Polonia es uno de los mayores productores de calabaza de la UE, con más de 9.000 hectáreas (22.000 acres) dedicadas al cultivo de esta especie en 2024, según un sitio web gubernamental.
Los mayores compradores de calabazas polacas son sus vecinos Alemania, Eslovaquia y la República Checa.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.