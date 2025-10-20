Récord polaco

Video: esta es “Klementyna”, la ganadora del Concurso de Calabazas Más Pesadas de Varsovia

Un zapallo de 546 kilos batió el récord nacional en el Concurso de Calabazas Más Pesadas de Varsovia. El cultivador polaco Przemyslaw Gruchala se llevó el premio mayor gracias a su ejemplar “Klementyna”, destacando el crecimiento del cultivo de calabazas en Polonia.