Costa Atlántica

Corte total en Ruta 11 por un desborde cloacal entre Pinamar y Ostende

El siniestro ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 395. Un caño roto provocó un desborde cloacal que obligó a interrumpir el tránsito por varias horas y afectó a un hipermercado. El municipio responsabilizó a la cooperativa local.