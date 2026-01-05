Corte total en Ruta 11 por un desborde cloacal entre Pinamar y Ostende
El siniestro ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 395. Un caño roto provocó un desborde cloacal que obligó a interrumpir el tránsito por varias horas y afectó a un hipermercado. El municipio responsabilizó a la cooperativa local.
El desborde cloacal obligó a cortar totalmente la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende.
Una situación insólita complicó este lunes la circulación vehicular en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 395, entre las localidades de Pinamar y Ostende. Un caño roto del sistema cloacal provocó un desborde de líquidos residuales que inundó la zona y generó un corte total del tránsito.
Según informaron las autoridades, el desborde se produjo muy cerca de la rotonda de ingreso a Pinamar. El avance de los efluentes fue tal que incluso afectó a un hipermercado cercano, que debió cerrar sus puertas al público por cuestiones sanitarias.
Reparaciones de urgencia y limpieza
De forma inmediata se dispuso la reparación del caño roto y se activaron tareas de limpieza y desinfección en toda la zona afectada, que incluyó varios metros de la calzada. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas, generando demoras en una zona de alto flujo turístico.
El municipio responsabilizó a la cooperativa CALP por el caño roto.
El olor en el lugar era penetrante, y las imágenes del desborde circularon rápidamente por redes sociales y medios locales, donde se reflejaba el impacto del derrame cloacal.
Intimación a la cooperativa CALP
Desde el Municipio de Pinamar señalaron a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) como responsable del siniestro. En ese sentido, las autoridades intimaron a la empresa a solucionar el problema en un plazo máximo de 24 horas y garantizar que no se vuelva a repetir durante la temporada.
Un hipermercado debió cerrar por el impacto de los efluentes cloacales.
El comunicado oficial advierte que la continuidad de las tareas no deberá interferir con la movilidad de turistas ni con la vida cotidiana de los residentes.