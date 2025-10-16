La CCIV presentó un modelo tecnológico exportable y lanzó su Observatorio Vial y sistema de auditorías

Contenido realizado por la Cámara de Centros de Inspección Vehicular
La jornada se realizó en el Hotel UNL–ATE de la ciudad de Santa Fe y reunió a autoridades públicas, expertos del sector, cámaras empresarias y empresas tecnológicas.
Con una marcada impronta tecnológica y federal, la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) llevó adelante el encuentro “Desarrollo Tecnológico Exportable – Seguridad Vehicular y RTO Santa Fe 2025”, un espacio que reunió a referentes del sector público y privado para presentar nuevas herramientas de innovación aplicadas al sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la Argentina.
El evento se desarrolló este miércoles en el Hotel UNL–ATE y contó con la participación de funcionarias y funcionarios provinciales y nacionales, representantes de cámaras empresarias, universidades, organismos técnicos, ingenieros, especialistas en seguridad vial y empresas proveedoras de tecnología para el transporte.
Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular, Germán Fuca, destacó el rol del sector en el desarrollo innovador del país y la construcción de estándares regionales: “Luego de desarrollar tres vehículos y haber entregado uno a la Provincia de Entre Ríos, hoy entregaremos un nuevo vehículo a nuestra Cámara colega CATANABA. Estamos marcando un hito en la implementación de nuevas y mejores tecnologías. Uno de los aspectos que hace exportable a nuestro Móvil tecnológico de control de líneas, es el interés de empresas extranjeras en este desarrollo, entre las que destaca DEKRA la firma alemana creadora del sistema RTO original y que cumplió 100 años”, sostuvo Fuca.
En el marco del encuentro, la CCIV realizó la entrega del Móvil de Puesta en Funcionamiento para Equipos de RTO a la Cámara de Talleres Nacionales de la Provincia de Buenos Aires de Revisión Técnica Obligatoria (CATANABA), entidad que se destaca por su trayectoria operativa en el sector. La unidad permitirá acompañar procesos de instalación, verificación y calibración de equipos en territorio.
Durante la entrega, Jorge Galeotti, presidente de CATANABA, remarcó el impacto federal del trabajo conjunto entre instituciones del sector: “estamos orgullosos de recibir este desarrollo tecnológico que podremos aplicar al Sistema de RTO de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a nuestra Cámara colega CCIV, por este trabajo colaborativo. De esta manera también mostramos y demostramos que podemos articular junto al sector público, la investigación y el desarrollo aplicados a la seguridad vehicular y la seguridad vial”, afirmó Galeotti.
Además, la CCIV presentó oficialmente su Observatorio Vial, un espacio de producción y análisis de datos estratégicos para monitorear tendencias de seguridad vehicular en el país, y lanzó el Proyecto de Auditorías de Calidad aplicadas a los sistemas de revisión técnica, orientado a fortalecer estándares, trazabilidad y transparencia en los procesos de inspección.
El director ejecutivo de la Cámara, Carlos López, subrayó que “el desarrollo tecnológico aplicado a la RTO marca un cambio de paradigma en el control vehicular argentino a la vez que señala un camino de inversión en tecnología y calidad aplicada al servicio de la prevención de fallecimientos viales” y señaló en relación al programa de auditorías y trazabilidad digital. “Las auditorías de calidad muestran una evolución y se integran a los procesos de calidad ya implementados por los Talleres de revisión técnica”.
El encuentro incluyó también una presentación sobre innovación aplicada a seguridad vehicular, calidad certificada bajo normas ISO, auditorías técnicas y nuevas soluciones digitales para trazabilidad de inspecciones, además de un espacio de intercambio con instituciones educativas y organismos vinculados a la movilidad segura.
Cabe destacar que la Cámara de Centros de Inspección Vehicular, con sede en Rosario, cuenta con oficinas en CABA y asociados en diversas regiones de todo el país.
Con esta jornada, la CCIV reafirmó su compromiso con la modernización permanente del sistema de revisión técnica, posicionando a nuestro país en un esquema de control vehicular basado en evidencia técnica, trazabilidad digital y estándares de calidad internacional.
De la actividad participaron destacados referentes de la seguridad vial y vehicular, junto a autoridades del sector público y privado que acompañan el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la seguridad en todo el país.
