Por qué se celebra el Día de Bob Marley este 6 de febrero
Resonando en diversos contextos y reafirmando su vigencia, el legado del músico trasciende generaciones. Su influencia lo consolida como un ícono de resistencia cultural y unidad global a través de su música y filosofía.
Desde joven encontró en la música una forma de expresión y resistencia, influenciado por los ritmos tradicionales de su país y por el ska y el rocksteady, géneros que darían origen al reggae.
Cada 6 de febrero se recuerda el nacimiento de Bob Marley, una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. A más de cuatro décadas de su muerte, su obra sigue vigente por su potencia artística y por el mensaje de paz, libertad y justicia social que atravesó toda su carrera.
El nacimiento de una leyenda
Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un pequeño pueblo rural de Jamaica. Hijo de una madre jamaiquina y un padre británico, creció en un contexto de pobreza que marcó profundamente su mirada sobre el mundo. Desde joven encontró en la música una forma de expresión y resistencia, influenciado por los ritmos tradicionales de su país y por el ska y el rocksteady, géneros que darían origen al reggae.
Con la formación de The Wailers, Marley llevó el reggae más allá de las fronteras de Jamaica. Canciones como Get Up, Stand Up, No Woman, No Cry y Redemption Song se convirtieron en himnos que denunciaban la desigualdad, la violencia y el colonialismo. Su música no solo invitaba al baile: proponía una toma de conciencia colectiva y un llamado permanente a la unidad.
Bob Marley fue también un difusor global del movimiento rastafari, que promueve valores espirituales, respeto por la naturaleza y resistencia cultural. Su imagen —las rastas, los colores verde, amarillo y rojo— se volvió símbolo de una filosofía de vida basada en la libertad y la identidad afrodescendiente. “La música puede hacer libre a la gente”, sostenía Marley, convencido de que el arte debía tener un propósito social.
Enfermedad y muerte temprana
En 1977 fue diagnosticado con un melanoma en el pie, enfermedad que se extendió y terminó con su vida el 11 de mayo de 1981, cuando tenía apenas 36 años. Su muerte temprana reforzó el carácter mítico de su figura, pero no detuvo la expansión de su legado musical, que sigue sumando oyentes en todo el mundo.
Hoy, Bob Marley es uno de los artistas más escuchados a nivel global dentro del reggae y uno de los músicos más versionados de la historia. Sus canciones se mantienen vigentes en contextos sociales y políticos diversos, como recordatorio de que la lucha por la dignidad y la paz es permanente.
En el aniversario de su nacimiento, la figura de Bob Marley vuelve a ocupar un lugar central como símbolo de resistencia cultural y esperanza. Su música continúa siendo un puente entre generaciones y un mensaje vigente frente a las injusticias del mundo actual.