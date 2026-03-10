Escobar presentó en Santa Fe la nueva línea de vehículos híbridos Chery

Contenido realizado para Escobar
El gerente Carlos Perren destacó las ventajas de estas unidades, que incorporan motorizaciones electrificadas, mayor eficiencia energética y equipamiento tecnológico orientado a mejorar la seguridad y la experiencia de conducción.
Contenido realizado para Escobar
La concesionaria Escobar presentó en Santa Fe sus nuevos modelos Chery con tecnología híbrida y destacó las ventajas que ofrecen en materia de consumo, equipamiento y financiamiento. Entre las principales novedades aparece el sedán híbrido enchufable Arrizo 8, que incorpora nuevas soluciones tecnológicas y mayor eficiencia energética.
El gerente de la sucursal, Carlos Perren, explicó las características de los vehículos y señaló que la marca continúa ampliando su oferta con modelos cada vez más innovadores.
Durante la presentación, Perren remarcó que los nuevos vehículos incorporan mejoras tanto en motorización como en tecnología de seguridad.
“Todos los nuevos modelos que llegaron de Chery, traen nuevas motorizaciones híbridas, inclusive con la novedad del nuevo sedán híbrido enchufable, toda la tecnología y seguridad que están trayendo estos vehículos hoy por hoy”, explicó.
El directivo destacó además la relación entre precio y prestaciones que ofrece la marca en el mercado actual. “La primera ventaja comparativa y muy importante es la competitividad que tiene hoy con el precio. La relación precio-producto con Chery siempre es muy beneficiosa”, afirmó.
Una de las principales novedades es el sedán híbrido enchufable Arrizo 8, un modelo que combina motor eléctrico y tecnología avanzada para mejorar la eficiencia energética.
“El sedán enchufable es muy sorprendente en todos los aspectos, en las líneas exteriores y en un interior que hoy viene en color blanco, cambiando los paradigmas a lo que estamos acostumbrados y obviamente con tecnología de punta”, sostuvo Perren.
El gerente explicó que este vehículo puede funcionar de manera completamente eléctrica durante trayectos urbanos. “No hace ningún sonido. Absolutamente ningún sonido. Esta es la novedad de Chery que nos propone un híbrido enchufable, el cual ya viene con el cargador de fábrica y directamente lo enchufan en su domicilio”, detalló.
Según indicó, el sistema permite recorrer distancias importantes sin utilizar combustible. “Esto le va a dar una autonomía eléctrica de 110 km, sin preocuparte por el rendimiento. Va a andar solamente eléctrico el vehículo”, agregó.
El modelo también incorpora equipamiento tecnológico avanzado, como sistemas de asistencia a la conducción. “Trae cámara 540, que no solo permite ver todo tu alrededor en 3D, sino que también permite ver el piso”, explicó.
Perren destacó que los vehículos de la marca incorporan múltiples sistemas de seguridad y asistencia al conductor.
“Hoy, además del menor consumo de combustible y menores emisiones, hay beneficios como por ejemplo acá en Santa Fe que no se paga la patente por cinco años. Y sobre todo mucha tecnología y seguridad: gran cantidad de airbags, cámaras y muchas ayudas de manejo”, señaló.
Dentro de la línea SUV, la marca ofrece modelos con motorizaciones híbridas autorrecargables. “Podemos ver lo que son las líneas de SUV en Chery Tiggo 4 y 7 que vienen con motorizaciones híbridas de recarga automática, donde los motores eléctricos regeneran su energía de forma automática”, indicó.
También mencionó el modelo insignia de la marca: “El vehículo emblema es el Tiggo 8, que es nuestro SUV de siete plazas y viene equipado a tope máximo”.
Desde la concesionaria remarcaron que uno de los puntos más valorados por los clientes es la financiación y el servicio postventa.
“Dos cosas a destacar: la financiación que es muy buena y muy competitiva hoy en día, y el servicio postventa que tenemos en nuestro mismo concesionario, donde cada cliente recibe una atención personalizada”, afirmó Perren.
Además, destacó la posibilidad de realizar pruebas de manejo antes de concretar la compra. “Nosotros tenemos todos los demos de prueba, los clientes no solo conocen el producto, sino que pueden realizar una prueba de manejo y sacarse todas las dudas”, explicó.
Otro aspecto destacado es la garantía de los vehículos. “Chery ofrece 7 años de garantía o 150.000 km y 8 años de garantía para las baterías híbridas”, detalló.
La concesionaria también lanzó una propuesta para quienes quieran conocer más sobre los vehículos. Las personas interesadas podrán participar de un sorteo especial de la marca.
Quienes completen el formulario disponible en el siguiente enlace participarán por un kit oficial de la marca: https://escobarchery.com.ar/landings/sorteo-kitchery
También podrán comunicarse para recibir asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 3424 21-4644.
Desde la empresa invitaron a los usuarios a acercarse y conocer los modelos. “Invitamos a todos los clientes a sacarse las dudas con una prueba de manejo”, concluyó Perren.