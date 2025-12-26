#HOY:

Sumaron frecuencias de vuelo entre Argentina y Chile

Fue a través de las Disposiciones 46 y 47/2025 publicadas este viernes.

Por: 

El Gobierno nacional autorizó nuevas operaciones aéreas de la empresa de bandera chilena LATAM, en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile.

Lo hizo a través de las Disposiciones 46 y 47/2025, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, incrementando así la conectividad entre nuestro país y la nación trasandina, según informaron oficialmente a la Agencia Noticias Argentinas.

Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía aérea a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire.

Esto significa en la práctica, que Latam puede operar vuelos de cabotaje en Argentina, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, “fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo”, indica al Disposición.

A su vez, se habilitó a la empresa a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile–Río de Janeiro–Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes.

“Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, señalaron desde la Secretaría de Transporte.

Y agregaron que, “de esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos para consolidar un mercado cada vez más libre, en beneficio de empresas y pasajeros”.

