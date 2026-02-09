Podría realizarse un paro de colectivos nacional este miércoles: las razones

El conflicto salarial del transporte volvió a escalar este lunes y dejó en alerta a las provincias. Un comunicado del sindicato de choferes fijó el martes 10 de febrerocomo fecha límite para que las empresas del interior abonen salarios bajo el mismo esquema vigente en el AMBA.
Si no hay cumplimiento, la advertencia es directa: el miércoles 11 de febrero se activaría una medida de fuerza que impactaría en servicios urbanos e interurbanos de gran parte del país, con alcance federal en el interior.
El ultimátum fija el 10 de febrero como fecha límite para el pago de haberes bajo esquema AMBA
La discusión en el interior
Los choferes de colectivos urbanos e interurbanos sostuvieron que los empresarios del interior argumentan falta de recursos, incluso en distritos donde el boleto tiene valores por encima de los del Área Metropolitana. En el texto también planteó que el sindicato no será “mero espectador” ante el escenario salarial.
En paralelo, el reclamo se encuadra en negociaciones que vienen trabadas desde diciembre con la FATAP, sin avances en las audiencias realizadas en la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, la incertidumbre crece en cada ciudad por el impacto directo que tendría una interrupción del servicio.
En varias ciudades todavía no se confirmó la modalidad, pero el impacto alcanzaría servicios urbanos e interurbanos. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Con el plazo marcado para el pago del martes, el foco ahora está puesto en las próximas 24 horas y en la reacción de las empresas.