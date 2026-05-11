La renovación del Consejo de Residentes Españoles, más conocido por sus siglas CRE, vuelve a poner en movimiento a la comunidad española de la región del Litoral.
Elecciones en el Consejo de Residentes Españoles en la circunscripción consular de Rosario
Renovación en el órgano consultivo que articula a la ciudadanía española en el exterior con el Consulado General y con el Estado español. La jornada de votación tendrá su punto central el 12 de mayo, con mesas habilitadas en Rosario, Santa Fe y Corrientes.
El proceso electoral se llevará a cabo este martes 12 de mayo en la demarcación Rosario, jurisdicción consular que abarca no sólo a esa ciudad sino también a otros puntos clave, entre ellos la ciudad de Santa Fe.
La elección definirá a los nuevos integrantes de un órgano de carácter consultivo y asesor, adscripto al Consulado General de España en Rosario.
Qué se elige
Se votarán la renovación de los integrantes del CRE, que es un es el espacio que representa a los residentes españoles de la demarcación y el canal técnico de interlocución con el cónsul y con las autoridades españolas.
El CRE funciona como un puente formal entre la ciudadanía española residente en el exterior y la administración pública. Su importancia está en la representación y en la capacidad de trasladar, con encuadre institucional, las necesidades de la comunidad en temas de derechos, servicios, vínculos con el Estado y políticas consulares.
La participación electoral se erige como instancia de legitimación de la representación exclusiva de los residentes españoles de la demarcación. Además, el voto determina el vínculo con el Consulado y el Gobierno español, y la posibilidad de incidir en cuestiones vinculadas a derechos y servicios para la ciudadanía en el exterior.
Quiénes pueden votar
La jornada central del proceso de elección se realizará el próximo martes 12 de mayo de 2026, en el horario de 9 a 18, de manera ininterrumpida. Para facilitar el acceso al voto dentro de toda la demarcación, se dispusieron tres centros de votación.
En Rosario, la votación se realizará en el Consulado General de España, ubicado en Santa Fe 768. En Santa Fe capital, uno de los datos de mayor interés para la región, la mesa funcionará en el Centro Balear Santa Fe, en 4 de Enero 2478. También habrá punto de votación en Corrientes, en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Mendoza 530.
Para poder emitir el voto hay una condición básica y obligatoria: figurar en el padrón electoral correspondiente a esta circunscripción. Podrán sufragar los ciudadanos españoles que hayan ingresado al censo de consulta hasta el 31 de diciembre de 2025. El voto es presencial y la identidad se deberá acreditar presentando el DNI Argentino o el Pasaporte Español.
El mecanismo previsto para la elección es con Boleta Única, una modalidad que simplifica el acto electoral y evita confusiones con papeletas separadas. El elector deberá identificar la candidatura de su preferencia entre las tres aprobadas y marcar con una cruz una sola opción.
La boleta oficial aprobada para la demarcación Rosario incluye tres candidaturas. La primera es “CREar Identidad Española”, encabezada por Darío Germán Bondino Pérez y Martín Gabriel Albedi Donnet. La segunda es “Por más derechos”, con Ramiro Antonio Puchades Martín y Susana Carranza Rascón al frente. La tercera es “Unidos por los sueños”, encabezada por Gabriela Haydée Figueroa Ferrari y Rosana Guadalupe Fernández Noceda.