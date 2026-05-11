Este martes

Elecciones en el Consejo de Residentes Españoles en la circunscripción consular de Rosario

Renovación en el órgano consultivo que articula a la ciudadanía española en el exterior con el Consulado General y con el Estado español. La jornada de votación tendrá su punto central el 12 de mayo, con mesas habilitadas en Rosario, Santa Fe y Corrientes.