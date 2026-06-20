Juego responsable

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Los fanáticos del deporte en la provincia de Santa Fe cuentan con una nueva forma de vivir cada partido, torneo y competencia. A través de City Center Online, la plataforma digital de entretenimiento de City Center Rosario, ya permite realizar apuestas deportivas de manera segura, legal y regulada.