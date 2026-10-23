Contenido realizado por Banco Santa Fe
Banco Santa Fe rompe el mercado hipotecario con una tasa UVA +4,20% para comprar departamentos en Rosario
La iniciativa impulsa el mercado inmobiliario rosarino al facilitar la compra de unidades en pozo mediante préstamos hipotecarios diseñados a largo plazo.
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El Banco ofrece una financiación exclusiva para adquirir unidades en Miradores del Sur, el nuevo desarrollo residencial impulsado por DISUR en el predio del ex Batallón 121. La propuesta contempla créditos hipotecarios a tasa UVA + 4,20% TNA, una de las condiciones más competitivas del mercado para acceder a una vivienda nueva.
En un contexto de reactivación del crédito hipotecario y de recuperación de la demanda por vivienda nueva, Banco Santa Fe da un nuevo paso al ofrecer una alternativa de financiación que marca un diferencial para el mercado inmobiliario de Rosario: créditos hipotecarios a tasa UVA + 4,20% TNA para la adquisición de departamentos en Miradores del Sur, un nuevo desarrollo residencial que se construye en el predio del ex Batallón 121.
La posibilidad de adquirir departamentos mediante créditos hipotecarios a UVA + 4,20% TNA otorgados por Banco Santa Fe, que financia 75% del valor de tasación de la propiedad de la propiedad con un plazo máximo de hasta 20 años.
“Esta propuesta constituye una alternativa inédita para un proyecto de estas características, ya que permite acceder a una unidad en un desarrollo en construcción mediante un crédito hipotecario exclusivo otorgado por Banco Santa Fe, acercando una herramienta de financiación de largo plazo y una tasa muy accesible para quienes buscan comprar una vivienda nueva”, destacaron desde Banco Santa Fe.
Toda la información de esta línea de créditos y el proyecto inmobiliario se puede consultar en https://www.bancosantafe.com.ar/personas/prestamos/prestamos-hipotecarios-mds.
Acerca del proyecto
Miradores del Sur es impulsado por DISUR, la sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo PECAM, y contempló en su primera etapa la construcción de cinco torres residenciales, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales. El proyecto constituye el inicio de un nuevo polo de desarrollo urbano que, en etapas futuras e desarrollo urbano que, en etapas futuras, prevé la construcción de más viviendas.
La ubicación, las características del proyecto y, especialmente, la posibilidad de financiar la compra mediante un crédito hipotecario exclusivo convierten a Miradores del Sur en una propuesta diferencial dentro del mercado inmobiliario rosarino.
Todas las características del proyecto están detallas en https://miradoresdelsur.com.ar/