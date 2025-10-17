Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Recreo y San José del Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 17 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:30 – 12:30 Av. A. del Valle, Gorriti, Callejón Fúnes y Rep. de Siria
08:30 – 12:30 Av. A. del Valle, Callejón Fúnes, Santa Cruz y 1 de mayo
08:30 – 12:30 Av. A. del Valle, La Esmeralda, Callejón El Sable y Rivadavia
07:30 - 11:30 I. Crespo entre Salvador del Carril y San Juan.
De 9:30 a 11:30: Callejón Montenegro, calle 2, Puig y calle 17,5
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
