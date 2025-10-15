Histórica inversión eléctrica para el barrio Reyes de San Justo
La apertura de sobres de la licitación pública se realizará el lunes 21 de octubre a las 10 horas, en la agencia local de la EPE ubicada sobre calle Leandro Alem. El presupuesto oficial asciende a $1.670.418.484,40, y prevé la provisión de materiales y mano de obra para una transformación completa del sistema eléctrico de baja y media tensión.
Borla subrayó además que la intervención permitirá reemplazar cables con más de 50 años de antigüedad, incrementando la seguridad ante fenómenos climáticos y optimizando la eficiencia del suministro eléctrico.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció una inversión superior a los 1.600 millones de pesos destinada a la remodelación integral de la red eléctrica del barrio Reyes, en la ciudad de San Justo. La obra será ejecutada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y beneficiará a cientos de familias del sector este de la ciudad.
Según la memoria descriptiva del proyecto, la obra contempla la construcción de dos nuevas subestaciones transformadoras aéreas (SETAs) en 13,2 kV, aptas para transformadores de hasta 630 kVA, y la instalación de 23.000 metros de línea aérea de baja tensión con cable preensamblado de última generación.
El senador departamental Rodrigo Borla, impulsor de la iniciativa, destacó la magnitud de los trabajos y los beneficios que traerán a los vecinos:
“Es una megaobra por la que venimos gestionando desde hace tiempo junto a las autoridades del Ministerio de la Producción y de la Empresa Provincial de la Energía. Los vecinos tienen que saber que van a notar grandes mejoras, porque con esta nueva tecnología los hogares reducirán el consumo y contarán con un servicio más seguro y confiable”, expresó.
“El cableado preensamblado representa un salto de calidad muy importante, tanto en términos técnicos como ambientales. Es una inversión histórica que marca un antes y un después para el barrio Reyes y para toda la ciudad de San Justo”, concluyó el legislador.
