Histórica inversión eléctrica para el barrio Reyes de San Justo

La apertura de sobres de la licitación pública se realizará el lunes 21 de octubre a las 10 horas, en la agencia local de la EPE ubicada sobre calle Leandro Alem. El presupuesto oficial asciende a $1.670.418.484,40, y prevé la provisión de materiales y mano de obra para una transformación completa del sistema eléctrico de baja y media tensión.