Cortes de tránsito sobre el puente Rosario - Victoria en ambas manos

Se registran interrupciones en la circulación sobre la Ruta Nacional 174 que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos mediante Rosario y Victoria, respectivamente.
Las interrupciones se registran en diferentes puntos de la trazada de la RN174 en horas de la mañana.
Los cortes se originaron este jueves en horas de la mañana sobre el km 60 (sentido Victoria – Rosario), con redirección de los rodados por Ruta Provincial 11 y Ruta Provincial 26.
Asimismo, Vialidad Nacional informó que se encuentra interrumpido el tránsito en el km 5 (sentido Rosario – Victoria) en la zona del Peaje Isla La Deseada.
Desde el ente nacional, en el comunicado lanzado a las 9:45, se recomienda a los usuarios transitar con precaución y atender a las indicaciones del personal de seguridad en el lugar.
A primera hora de la mañana, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) habían comunicado que se establecía un corte total de tránsito en avenida Circunvalación de Rosario en el kilómetro 0, el ingreso al puente Rosario - Victoria.
“Se realizan desvíos hacia Rondeau. De ser posible evitar la zona, respetar indicaciones de guardia provincial”, agrega el mensaje de la APSV.
