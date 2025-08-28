#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este jueves

Cortes de tránsito sobre el puente Rosario - Victoria en ambas manos

Las interrupciones se registran en diferentes puntos de la trazada de la RN174 en horas de la mañana.

Imagen ilustrativa. Puente Rosario - Victoria. Crédito: Fernando Nicola
 13:41
Por: 

Se registran interrupciones en la circulación sobre la Ruta Nacional 174 que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos mediante Rosario y Victoria, respectivamente.

Mirá tambiénEl gobierno nacional solo siguió con el 7,8% de las obras públicas en marcha

Los cortes se originaron este jueves en horas de la mañana sobre el km 60 (sentido Victoria – Rosario), con redirección de los rodados por Ruta Provincial 11 y Ruta Provincial 26.

Imagen ilustrativa. Puente Rosario - Victoria.Imagen ilustrativa. Puente Rosario - Victoria.

Asimismo, Vialidad Nacional informó que se encuentra interrumpido el tránsito en el km 5 (sentido Rosario – Victoria) en la zona del Peaje Isla La Deseada.

Desde el ente nacional, en el comunicado lanzado a las 9:45, se recomienda a los usuarios transitar con precaución y atender a las indicaciones del personal de seguridad en el lugar.

Imagen ilustrativa. Puente Rosario - Victoria.Imagen ilustrativa. Puente Rosario - Victoria.

A primera hora de la mañana, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) habían comunicado que se establecía un corte total de tránsito en avenida Circunvalación de Rosario en el kilómetro 0, el ingreso al puente Rosario - Victoria.

El comunicado de la APSV,El comunicado de la APSV,

“Se realizan desvíos hacia Rondeau. De ser posible evitar la zona, respetar indicaciones de guardia provincial”, agrega el mensaje de la APSV.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Rosario
Entre Ríos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro