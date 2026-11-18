Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 18 de noviembre.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe.
Cortes programados
Santa Fe
09:00 - 13:00 Alvear, Belgrano, Gob. Candioti y Calchines
10:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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