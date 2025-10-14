#HOY:

Renuevan el Camino de los Poetas de Santo Tomé

En la Plaza General Belgrano, la comunidad podrá disfrutar de nuevas obras poéticas expuestas en atriles, destacando la diversidad y el talento local.

"Vivir y sentir", poema de Estefanía Albrecht expuesto en el Camino de Santo Tomé.
La Filial Santo Tomé de la Sociedad Argentina de Escritores presentará este jueves una nueva puesta del Camino de los Poetas, ubicado en la plaza General Manuel Belgrano de dicha localidad, Gaboto entre Iriondo y Libertad.

La institución, que cobija a más de setenta socios y tiene veintiún años de vida, presentará poemas de diez socias con la peculiaridad de que uno de ellos corresponde a una niña de 10 años que asiste al taller de lectura, escritura y oralidad de la filial.

El sistema de exposición ubicado en esta plaza cuenta con diez atriles fijos, permanentes y con muy buena iluminación de manera que al recorrer la plaza los transeúntes disfrutan con las lecturas de las poesías. Esta es la tercera ocasión en que SADE renueva los trabajos que se exhiben en el Camino.

Así expondrán las escritoras: Ema Sánchez, Silvia Simonetti, Graciela Ferreyra, María Alejandra Villaroel, Graciela Beguelin, María Angélica Maciel, Indira Muller, Luciana Valenzuela, Nelly Hurt y Marilyn Jullier (presidenta de la filial).

La renovación del Camino de los Poetas tendrá lugar el 16 de octubre, a partir de las 9.30, en la Plaza General Belgrano. Se invita especialmente a la comunidad santotomesina.

