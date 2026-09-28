Hasta el 11 de octubre

Se abrió la convocatoria para integrar el cuerpo de baile de la Delegación Santafesina Cosquín 2027

Al igual que en la edición anterior, la selección se realizará a través de un mecanismo de inscripción previa y audiciones en 5 ciudades de la provincia. La base y el formulario de inscripción están disponibles en www.santafecultura.gob.ar/convocatorias.