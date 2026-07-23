El festival más grande de Latinoamérica anuncia su próximo encuentro para el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. En la edición 2026 más de 90 mil personas sacudieron las montañas y disfrutaron de más de 100 artistas en los diferentes escenarios.
Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha
El festival anuncia su próximo encuentro para el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Las entradas saldrán a la venta el jueves 29 de julio.
Los tickets estarán disponibles desde el jueves 29 de julio por www.cosquinrock.net.
El fin de semana del año
El festival invita a vivir el ritual de cada año con amigos, en familia, acompañado de mucha música. Cosquín Rock es una experiencia imperdible que en cada nueva edición se supera para sorprender a su público y a las nuevas personas que se suman a vivir este encuentro único en las Sierra de Córdoba.
Cosquín Rock es un festival de vivencias multisensoriales con más de 26 años de historia, de música en la montaña como parte constitutiva y una comunidad que le pone la energía necesaria para vivir una experiencia única.