Efemérides

Día del Abrazo: por qué se celebra cada 21 de enero y cuál es su significado

Este gesto universal, fortalece lazos sociales y familiares, y su conmemoración busca reducir el desánimo y el estrés en épocas difíciles. En la era digital, esta jornada recuerda la importancia del contacto humano, promoviendo relaciones más cercanas y el bienestar emocional.