Día Internacional de la Croqueta: por qué el 16 de enero celebra a uno de los bocados más populares del mundo

Desde sus orígenes en el siglo XVIII, la croqueta ha evolucionado de un plato de sobras a una delicia gourmet, reflejando la diversidad gastronómica mundial.

La fecha fue elegida en alusión al arraigo que la croqueta tiene en países como España, Francia y varias regiones de América Latina.
Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una fecha dedicada a uno de los platos más simples y queridos de la gastronomía global. Con una historia que atraviesa siglos y fronteras, la croqueta se convirtió en símbolo de creatividad culinaria, aprovechamiento de ingredientes y sabor popular.

.El término “croqueta” proviene del francés croquer, que significa “crujir”.

Un homenaje a un clásico universal

El Día Internacional de la Croqueta se conmemora todos los 16 de enero como una forma de reconocer a este plato que supo adaptarse a distintas culturas y tradiciones. La fecha fue elegida en alusión al arraigo que la croqueta tiene en países como España, Francia y varias regiones de América Latina, donde ocupa un lugar central tanto en la cocina hogareña como en bares y restaurantes.

Aunque su origen es europeo, la croqueta trascendió su contexto inicial para transformarse en una preparación global, con versiones dulces y saladas, rellenos variados y estilos que reflejan la identidad gastronómica de cada país.

Origen e historia de la croqueta

El término “croqueta” proviene del francés croquer, que significa “crujir”, una referencia directa a su característica textura exterior. Las primeras versiones surgieron en Francia durante el siglo XVIII, como una preparación destinada a reutilizar sobras de carnes y salsas espesas.

Con el paso del tiempo, la receta se popularizó y encontró en España uno de sus grandes territorios de adopción. Allí, la croqueta se consolidó como una tapa clásica, especialmente la de jamón, y se volvió infaltable en reuniones familiares y celebraciones.

Un plato nacido del ingenio y el aprovechamiento

Uno de los grandes valores culturales de la croqueta es su origen ligado al aprovechamiento de alimentos. Tradicionalmente, se elaboraba con restos de guisos, carnes o pescados, ligados con una base cremosa y luego empanados y fritos. Esa lógica de “no tirar nada” convirtió a la croqueta en un símbolo de cocina doméstica y economía del hogar.

Hoy, esa esencia convive con versiones gourmet que incluyen ingredientes sofisticados, técnicas modernas y presentaciones renovadas, sin perder el espíritu original del plato.

.El Día Internacional de la Croqueta celebra mucho más que un bocado crujiente: reconoce una historia de ingenio, tradición y sabor que atraviesa generaciones.

Presente y vigencia de la croqueta

En la actualidad, la croqueta vive un nuevo auge. Ferias gastronómicas, festivales y restaurantes especializados la incorporaron como protagonista de sus cartas. Además, su versatilidad permite adaptarla a distintos estilos de alimentación, con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

En Argentina, aunque no forma parte del recetario tradicional, la croqueta ganó terreno en los últimos años, especialmente en propuestas de cocina española y en bares que apuestan por el formato de tapas.

El Día Internacional de la Croqueta celebra mucho más que un bocado crujiente: reconoce una historia de ingenio, tradición y sabor que atraviesa generaciones. Cada 16 de enero, la croqueta vuelve a ocupar un lugar central en la mesa como ejemplo de cómo la cocina simple puede transformarse en un ícono universal.

