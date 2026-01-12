#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Efemérides

12 de enero: Día Internacional de Besar a un Pelirrojo

La fecha fue establecida en 2009 por Derek Forgie en Estados Unidos como reacción al acoso conocido como "Kick a Ginger Day (Día de patear a un pelirrojo)" y busca mitigar estigmas.

Antes, los pelirrojos eran considerados de "mala suerte", ahora tienen su propio día de besos.Antes, los pelirrojos eran considerados de "mala suerte", ahora tienen su propio día de besos.
Seguinos en
Por: 

Cada 12 de enero se celebra una efeméride que fue creada por Derek Forgie en 2009 en Estados Unidos para homenajear a las personas con cabello rojo y atenuar el acoso que enfrentan.

En esta fecha, tanto los pelirrojos naturales como los teñidos aparecen como protagonistas de la celebración; en calendarios aparecen listadas fechas próximas, por ejemplo 12 de enero de 2026 y 12 de enero de 2027, y en redes se usa el hashtag #KissAGingerDay para compartir fotos y vídeos.

Un personaje pelirrojo de fama mundial: Ron Weasley, interpretado en las películas de Harry Potter por Rupert Grint.Un pelirrojo de fama mundial: Ron Weasley, interpretado en el cine por Rupert Grint.

La iniciativa surgió como respuesta al movimiento violento "Kick a Ginger Day", originado tras un episodio de la serie animada South Park que provocó incidentes en noviembre de 2008; Forgie, que sufrió bullying, empleó el humor y el activismo para promover respeto hacia personas pelirrojas.

Una larga historia de mitos negativos

La historia cultural asocia el cabello rojo con mitos negativos: en la Grecia clásica se creía que un pelirrojo que moría podía convertirse en vampiro y en otras tradiciones el color se vinculó con el fuego o el infierno.

Ese peso simbólico alimentó prejuicios y discriminación; en algunos relatos y obras de arte aparecen personajes negativos con pelo rojizo, lo que contribuyó a que las personas pelirrojas fueran objeto de burla y sospecha.

El Día que celebra Besar a un Pelirrojo nació precisamente para contrarrestar esa estigmatización y promover el reconocimiento de la singularidad de quienes tienen el cabello rojizo.

Otra "colorada" famosa: Sadie Sink le dio vida a Max Mayfield en Stranger Things.Otra "colorada" famosa: Sadie Sink le dio vida a Max Mayfield en Stranger Things.

La efemérides funciona como acto de visibilización: además del beso simbólico, las recomendaciones de celebración incluyen conocer a personas pelirrojas y difundir imágenes con el hashtag de la jornada.

La reivindicación social

La conmemoración se complementa con otra iniciativa: el Día Mundial del Pelirrojo (7 de septiembre), nacido en 2006 por un fotógrafo que reunió a pelirrojos en la plaza de Breda, en los Países Bajos, y que difundió la imagen colectiva.

El propósito es reducir el acoso y la discriminación hacia quienes tienen el color de cabello rojo, y ofrecer una fecha para celebrar su presencia en la sociedad.

Pelirrojos célebres, reales y ficticios

El color Pelirrojo se atribuye a una mutación del gen MC1R identificada alrededor del año 2000, que produce más feomelanina y menos eumelanina y determina distintas tonalidades de cabello.

Los pelirrojos constituyen algo más del 1% de la población mundial y son más frecuentes en países como Reino Unido, Noruega, Islandia, Dinamarca y el occidente de Suecia, y zonas de Europa continental.

Entre personajes históricos y ficticios con pelo rojizo se mencionan nombres que aparecen en listados de referencias culturales, y la efeméride de enero reivindica su presencia frente a estereotipos.

Entre los pelirrojos famosos más destacados se encuentran actores como Julianne Moore, Emma Stone, Rupert Grint (Ron Weasley), Ed Sheeran, Jessica Chastain y el Príncipe Harry, junto a figuras históricas como la Reina Isabel I, el pintor Vincent Van Gogh, y personajes históricos como Federico Barbarroja.

Ellos han dejado huella en el cine, la música y la historia, mostrando la belleza y diversidad del cabello rojo.

Seguinos en
#TEMAS:
PCAI
Efemérides
Estados Unidos
Cine Series Televisión
Arte Música Teatro
Reino Unido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro