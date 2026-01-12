12 de enero: Día Internacional de Besar a un Pelirrojo

Cada 12 de enero se celebra una efeméride que fue creada por Derek Forgie en 2009 en Estados Unidos para homenajear a las personas con cabello rojo y atenuar el acoso que enfrentan.
La fecha fue establecida en 2009 por Derek Forgie en Estados Unidos como reacción al acoso conocido como "Kick a Ginger Day (Día de patear a un pelirrojo)" y busca mitigar estigmas.
En esta fecha, tanto los pelirrojos naturales como los teñidos aparecen como protagonistas de la celebración; en calendarios aparecen listadas fechas próximas, por ejemplo 12 de enero de 2026 y 12 de enero de 2027, y en redes se usa el hashtag #KissAGingerDay para compartir fotos y vídeos.
La iniciativa surgió como respuesta al movimiento violento "Kick a Ginger Day", originado tras un episodio de la serie animada South Park que provocó incidentes en noviembre de 2008; Forgie, que sufrió bullying, empleó el humor y el activismo para promover respeto hacia personas pelirrojas.
La historia cultural asocia el cabello rojo con mitos negativos: en la Grecia clásica se creía que un pelirrojo que moría podía convertirse en vampiro y en otras tradiciones el color se vinculó con el fuego o el infierno.
Ese peso simbólico alimentó prejuicios y discriminación; en algunos relatos y obras de arte aparecen personajes negativos con pelo rojizo, lo que contribuyó a que las personas pelirrojas fueran objeto de burla y sospecha.
El Día que celebra Besar a un Pelirrojo nació precisamente para contrarrestar esa estigmatización y promover el reconocimiento de la singularidad de quienes tienen el cabello rojizo.
La efemérides funciona como acto de visibilización: además del beso simbólico, las recomendaciones de celebración incluyen conocer a personas pelirrojas y difundir imágenes con el hashtag de la jornada.
La conmemoración se complementa con otra iniciativa: el Día Mundial del Pelirrojo (7 de septiembre), nacido en 2006 por un fotógrafo que reunió a pelirrojos en la plaza de Breda, en los Países Bajos, y que difundió la imagen colectiva.
El propósito es reducir el acoso y la discriminación hacia quienes tienen el color de cabello rojo, y ofrecer una fecha para celebrar su presencia en la sociedad.
El color Pelirrojo se atribuye a una mutación del gen MC1R identificada alrededor del año 2000, que produce más feomelanina y menos eumelanina y determina distintas tonalidades de cabello.
Los pelirrojos constituyen algo más del 1% de la población mundial y son más frecuentes en países como Reino Unido, Noruega, Islandia, Dinamarca y el occidente de Suecia, y zonas de Europa continental.
Entre personajes históricos y ficticios con pelo rojizo se mencionan nombres que aparecen en listados de referencias culturales, y la efeméride de enero reivindica su presencia frente a estereotipos.
Entre los pelirrojos famosos más destacados se encuentran actores como Julianne Moore, Emma Stone, Rupert Grint (Ron Weasley), Ed Sheeran, Jessica Chastain y el Príncipe Harry, junto a figuras históricas como la Reina Isabel I, el pintor Vincent Van Gogh, y personajes históricos como Federico Barbarroja.
Ellos han dejado huella en el cine, la música y la historia, mostrando la belleza y diversidad del cabello rojo.