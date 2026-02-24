Mitos y verdades

Día Internacional de la Esterilización Animal: un acto de salud y responsabilidad ciudadana

Cada último martes de febrero se conmemora una fecha clave para la salud pública y el bienestar de las mascotas. Más allá de evitar la superpoblación, la intervención quirúrgica se consolida como una herramienta vital para prolongar la vida de perros y gatos.