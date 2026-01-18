Castraciones gratuitas del Imusa en barrio San Lorenzo: cuándo, dónde y cómo acceder

El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevará adelante este sábado 24 de enero una nueva jornada de castraciones masivas gratuitas en la ciudad de Santa Fe.
El Instituto Municipal de Salud Animal realizará este sábado 24 de enero una campaña gratuita de castración en la vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo. La atención será con turno previo y apunta a promover la tenencia responsable y el control poblacional de perros y gatos.
El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevará adelante este sábado 24 de enero una nueva jornada de castraciones masivas gratuitas en la ciudad de Santa Fe.
En esta oportunidad, la campaña se desarrollará en el barrio San Lorenzo, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio esencial para la salud animal y la convivencia urbana.
La actividad tendrá lugar en la Asociación Vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo, ubicada en Amenábar 4050, y se atenderá de 7 a 11, únicamente con turno previo.
Desde la Municipalidad se informó que las castraciones se realizarán exclusivamente con turnos anticipados, los cuales deberán solicitarse mediante un mensaje de WhatsApp al número 342 523 3325.
Esta modalidad permite organizar la atención, reducir los tiempos de espera y garantizar condiciones adecuadas tanto para los animales como para el equipo veterinario.
La campaña está destinada a perros y gatos de los vecinos del barrio y zonas cercanas, y se enmarca en las políticas públicas de salud animal que impulsa el municipio, orientadas a prevenir enfermedades, evitar la reproducción no planificada y promover una tenencia responsable.
En ese sentido, desde el Imusa remarcaron la importancia de respetar los horarios asignados y cumplir con todos los requisitos previos para la intervención quirúrgica.
Para poder ser castrados, los animales deberán cumplir con una serie de condiciones básicas. En primer lugar, es indispensable que concurran con un ayuno previo de 12 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Además, deben ser mayores de 6 meses de edad.
En el caso de las hembras, se aclaró que pueden estar en celo al momento de la cirugía, pero no deben estar preñadas ni haber parido recientemente. Específicamente, se requiere que hayan transcurrido al menos 60 días desde el último parto.
Estas condiciones son fundamentales para minimizar riesgos y asegurar una recuperación adecuada luego de la intervención.
Desde el área de salud animal también recordaron que los perros deben asistir con correa, mientras que los gatos deben ser trasladados en cajas, mochilas o bolsos transportadores seguros, para evitar escapes o situaciones de estrés.
Asimismo, se solicita a los responsables llevar una manta o abrigo para cubrir a los animales luego de la cirugía, ya que la anestesia puede provocar descenso de la temperatura corporal.
Otro de los pedidos habituales es concurrir con bolsas para levantar las heces de los animales de compañía, contribuyendo así al cuidado y la limpieza del espacio comunitario donde se desarrollará la jornada.
Las campañas de castración gratuita forman parte de una estrategia sostenida del municipio para abordar de manera integral la problemática de la sobrepoblación animal.
La esterilización quirúrgica es una herramienta clave no solo para evitar camadas no deseadas, sino también para mejorar la calidad de vida de perros y gatos, reducir comportamientos asociados al celo y disminuir el riesgo de ciertas enfermedades.
Desde el Imusa destacaron que estas acciones tienen un impacto directo en la salud pública, ya que contribuyen a reducir situaciones de abandono, accidentes y la transmisión de enfermedades zoonóticas.
Al mismo tiempo, facilitan el acceso a un servicio veterinario que, en muchos casos, resulta difícil de afrontar económicamente para numerosas familias.
La campaña en barrio San Lorenzo se suma a otras jornadas similares que se vienen realizando en distintos puntos de la ciudad, acercando el servicio a los barrios y fortaleciendo el trabajo territorial junto a las vecinales y organizaciones comunitarias.
Finalmente, se aclaró que, en caso de lluvia, la actividad no se suspende. Sin embargo, se solicitó extremar los cuidados para que los animales no lleguen mojados al lugar de atención, ya que esto podría impedir la realización de la cirugía.
Asimismo, el profesional veterinario a cargo podrá suspender la intervención en casos particulares, ya sea por razones de salud del animal o por no cumplirse las condiciones requeridas.
