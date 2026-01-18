Santa Fe ciudad

Castraciones gratuitas del Imusa en barrio San Lorenzo: cuándo, dónde y cómo acceder

El Instituto Municipal de Salud Animal realizará este sábado 24 de enero una campaña gratuita de castración en la vecinal Solidaridad y Progreso San Lorenzo. La atención será con turno previo y apunta a promover la tenencia responsable y el control poblacional de perros y gatos.