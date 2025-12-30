Rosario avanza con el Hospital Animal y amplía la infraestructura de salud veterinaria pública
El intendente encabezó el acto en el Imusa, donde se conocieron las ofertas para la segunda etapa del Hospital Animal de Rosario, un proyecto que apunta a fortalecer la salud pública veterinaria y ampliar la atención las 24 horas.
Con un presupuesto oficial de $463.200.180,00, para la segunda etapa de la obra se presentaron cuatro ofertas
Este martes 30 de diciembre se llevó a cabo la apertura de sobres para la continuación de la obra del Hospital Animal de Rosario, en el mismo predio donde funciona el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), en avenida Francia 1940. Encabezado por el intendente Pablo Javkin, durante el acto se dieron a conocer las ofertas económicas para la segunda etapa de la construcción de esta unidad.
Se trata de una intervención clave para continuar ampliando y fortaleciendo la infraestructura destinada a la salud pública veterinaria en la ciudad, que tiene como objetivo brindar atención médica de alta calidad a los animales de compañía y contar con guardia las 24 horas.
En detalles
Con un presupuesto oficial de $463.200.180,00, para la segunda etapa de la obra se presentaron cuatro ofertas económicas, que ahora serán sometidas a análisis para la adjudicación de los trabajos, y correspondieron a:
Arriaga S.R.L.: $469.592.066,50
P.H. Constructora: $448.423.500,00
De Rosario S.R.L: $544.111.653,86
Nehcon S.R.L: $459.590.000,00
"Nosotros nos comprometimos con este proyecto que tiene mucho tiempo en la ciudad, nació como iniciativa del ex concejal Carlos Cossia y con el impulso de todas las organizaciones animalistas de la ciudad. También estamos cumpliendo una ordenanza", explicó el intendente Pablo Javkin.
Luego de la apertura de sobres el mandatario precisó que el edificio continúa en obra y que la segunda etapa se iniciará en marzo, una vez que se inaugure la primera parte.
"Tenemos un año de obra y en diciembre del año que viene vamos a hacer la apertura del Hospital Municipal Giovanni Piermattei, que cumple un mandato y una necesidad y que jerarquiza lo que históricamente fue el Imusa, ya convertido en hospital", anunció Javkin.
El jefe municipal explicó además que esta segunda parte de la obra comprende "la adecuación de caniles, que es la parte más histórica y más necesitada, el área de internación y la sala de radiología y de imágenes".
Asimismo, Javkin contó que esta etapa también "tiene que ver con aprovechar todo el lugar descubierto para trasladar consultorios, hacer la admisión y eso obviamente cambia todo el recorrido dentro del Imusa".
Inversión histórica
Por último, el intendente indicó que "en términos de capacidad vamos a estar acorde a lo demandado", tras afirmar que en Rosario "viene creciendo la demanda" de atención sanitaria de animales.
"El Imusa va a superar las 16.000 atenciones durante el 2025. Estamos más que duplicando la cifra de hace 10 años atrás. Por un lado esto muestra una conciencia mayor de la gente a la hora de cuidar a nuestras mascotas, de cuidar a los animales. Y por otro lado tenemos otra cifra donde crecimos mucho que es con las castraciones, llegando a 26.000", comentó.
El acto de apertura de sobres también contó con la presencia de la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodriguez; la presidenta del Concejo Municipal, Maria Eugenia Schmuck; el senador provincial Ciro Seisas, y el concejal mandato cumplicado y reconocido veterinario de la ciudad, Carlos Cossia.
Una vez finalizada la primera etapa de la obra —que incluye la adecuación del patio lateral como sala de espera, la remodelación de 3 consultorios, del área de admisión y sanitarios— se iniciará con la parte final de los trabajos, con inicio proyectado para el mes de marzo de 2026, que incluirá adecuaciones en caniles, ampliación del área de internación, construcción de un sector de enfermería y área de radiología e imágenes.
Se incorporarán también recursos humanos especializados, como veterinarios con formación en emergentología y profesionales de imagenología.
Nuevo Hospital Animal
El Hospital Animal ofrecerá servicios de consulta espontánea de 7 a 22 (actualmente es de 7 a 16) y de guardia activa los fines de semana y feriados de 8 a 20, además de guardias pasivas entre las 20 y las 8. Contará con un equipo de permanencia nocturna y atención telefónica (1 auxiliar + 1 operario).
También contará con área de Imágenes y servicio de laboratorio para evaluar en la urgencia las 24 horas. El servicio estará disponible para todas las rosarinas y rosarinos que requieran atender a sus animales de compañía.
La asistencia será gratuita para usuaria/os de la Red de Salud Pública, adscrita/os a centros de salud. Para personas no adscritas, se cobrará un bono contribución de 10 Galenos Veterinarios (Gavet).