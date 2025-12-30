En el norte santafesino

Auditoría provincial expuso serias irregularidades en la gestión del Centro Operativo Experimental Tacuarendí

El Gobierno de Santa Fe presentó los resultados de una auditoría que reveló falta de contratos, desvío de fondos y uso irregular de bienes públicos en el COET. El Ministerio de Desarrollo Productivo rescindió el convenio con la Asociación Cooperadora y dio intervención a la Justicia.