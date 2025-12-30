Bomberos rescataron a una mujer atrapada en un auto tras un vuelco en ruta 11

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes movilizó a Bomberos y fuerzas policiales sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 722,5, en jurisdicción de Vera. Un automóvil despistó y cayó a un zanjón, dejando como saldo a una mujer atrapada en el habitáculo, que debió ser rescatada por personal especializado.
El siniestro se registró alrededor de las 9.40, cuando un Ford EcoSport terminó fuera de la calzada y cayó a un zanjón a la vera de la ruta. La situación fue advertida por personal del Comando Radioeléctrico, que dio aviso inmediato a la Dirección General de Bomberos Zona Centro Norte.
Rescate de la mujer
Desde el Cuartel Central de Vera salió una dotación a cargo de la inspectora a bordo del móvil 9423. Al arribar, los bomberos se entrevistaron con un inspector , quien confirmó la presencia de una persona femenina atrapada dentro del vehículo.
Bomberos y personal de emergencias asistieron a los lesionados. Foto:Gentileza
La víctima fue identificada como Olga C., de 64 años, quien se encontraba consciente, ubicada en tiempo y espacio y con movilidad conservada. El personal procedió a retirarla por la puerta lateral izquierda del vehículo, aplicando elementos de inmovilización como cuello ortopédico y tabla espinal, siguiendo el protocolo de rescate.
Posteriormente, los bomberos asistieron al conductor del rodado, Luis A., también domiciliado en la ciudad de Santa Fe, ayudándolo a salir del zanjón. Ambos ocupantes fueron evaluados en el lugar, con control de signos vitales, hasta la llegada del personal de salud.
Trabajo conjunto y apoyo logístico
En el operativo intervino una ambulancia de la empresa APUT, y se solicitó colaboración de Servicios Públicos para el uso de una retropala, con el fin de retirar el vehículo.
También estuvo presente el móvil encabezado por autoridades de la Asociación de Bomberos Zapadores de Vera, quienes supervisaron las tareas hasta su finalización.