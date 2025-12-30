En jurisdicción de Vera

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en un auto tras un vuelco en ruta 11

La víctima, de 64 años, estaba consciente y fue asistida en el lugar. El siniestro movilizó a Bomberos, Policía y servicios de emergencia. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 722,5