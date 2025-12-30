#HOY:

Insólito: le robó una reposera a un anciano y se ocultó debajo de una mesada mientras lo buscaba la policía

El delincuente aprovechó un descuido para llevarse el sillón. Se escondió en otra vivienda y fue capturado. Lo llevaron a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

La inesperada secuencia por las calles de Laguna Paiva.La inesperada secuencia por las calles de Laguna Paiva.
Un vecino de Laguna Paiva vivió un momento amargo este lunes. Mientras descansaba en la vereda de su casa en calle Florencio Sánchez al 2700, entró un instante a buscar agua.

Al regresar, su sillón ya no estaba. El delincuente aprovechó el descuido de segundos para llevarse la reposera, pero no contó con que los testigos lo identificarían rápidamente.

Persecución y escondite insólito

Tras la denuncia al 911, el Comando Radioeléctrico inició un patrullaje por la zona. En la intersección de Pastor Barrios y Güemes, los agentes divisaron al sospechoso cargando el botín.

El sillón en cuestión.El sillón en cuestión.

Al verse acorralado, el joven arrojó el sillón y escapó corriendo hacia una vivienda cercana, intentando burlar a la justicia al ingresar a una propiedad privada del barrio.

Hallazgo debajo de la mesada

Con la autorización del dueño de casa, la policía realizó una requisa exhaustiva en el domicilio donde se había ocultado el fugitivo. La sorpresa fue total cuando los efectivos encontraron al delincuente, un menor de edad, escondido debajo de un mueble bajo mesada.

Detenido tras protagonizar un insólito episodio.Detenido tras protagonizar un insólito episodio.

El joven fue aprehendido de inmediato y el sillón fue recuperado para ser devuelto a su dueño.

