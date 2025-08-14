BYMAEDUCA presenta BYMA en Familia: nuevo curso online y gratuito para toda la familia

Contenido realizado por BYMA
Contenido realizado por BYMA
En el marco del Día de la Niñez, que se celebra el próximo domingo en Argentina, BYMAEDUCA, el programa de educación financiera de BYMA, presenta una nueva propuesta educativa orientada a las familias.
Se trata de la capacitación 100% online BYMA en Familia, que comienza el 23 de agosto, especialmente pensada para personas de todas las edades y roles familiares que quieran fortalecer sus conocimientos financieros y acercar herramientas educativas a los más chicos, promoviendo una mejor comprensión de la economía personal y la organización de la economía cotidiana.
Los cursos están diseñados para acercar conocimientos básicos y claves sobre el manejo del dinero, con un enfoque claro y accesible. El objetivo es fomentar hábitos financieros saludables y facilitar la comprensión de la economía cotidiana.
Aprendé conceptos básicos para entender mejor cómo manejar el dinero en el día a día y planificar en familia.
• Dos clases: sábados 23 y 30 de agosto
• Modalidad: online en vivo, con grabaciones disponibles
• Duración: de 18.30 a 20 hs.
• Gratuito
A través de BYMAEDUCA, BYMA busca acercar el conocimiento del Mercado de Capitales a toda la sociedad, fomentando la cultura del ahorro y la inversión como herramientas para el desarrollo personal, familiar y productivo del país.
En lo que resta de 2025, BYMAEDUCA seguirá ofreciendo capacitaciones gratuitas y aranceladas, en niveles que van desde lo introductorio hasta lo avanzado, con acceso desde cualquier lugar del país.
Para más información, escribí a: [email protected] / www.bymaeduca.com.ar
