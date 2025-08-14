100% online

BYMAEDUCA presenta BYMA en Familia: nuevo curso online y gratuito para toda la familia

En el marco del Día de la Niñez, que se celebra el próximo domingo 17 de agosto en Argentina, el programa de educación financiera de BYMA presenta un nuevo curso para acompañar a las familias argentinas en el fortalecimiento de sus conocimientos para una mejor toma de decisiones financieras.