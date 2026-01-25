Las cruces que atraviesan la vida

El dolor, la traición y la esperanza

Así se titula el nuevo libro de Javier Vigo Leguizamón, en el que el autor de "Amar al enemigo" refleja un trauma muy duro y muy profundo por el que tuvo que atravesar su hijo más chico, cuando apenas tenía 7 años. ¿Por qué estas palabras y por qué este título? ¿Qué significado tienen en el contexto de esta dolorosa historia el odio y el perdón, el olvido y el arrepentimiento? ¿Por qué el escritor asegura que es posible crecer en el decrecer de la vida?