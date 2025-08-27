Fenómeno astronómico

Llega la Luna de Sangre de septiembre 2025: cuándo y cómo verla

Se producirá un eclipse lunar total —popularmente llamado Luna de Sangre— visible en gran parte del mundo, incluida Argentina. Te contamos en qué momento observarlo, dónde se apreciará mejor y algunos consejos útiles para no perderte este espectáculo astronómico.