Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las próximas elecciones nacionales

La Resolución 347/2025 salió por Boletín Oficial y brindó los números de cara a las legislativas del 26 de octubre.
El gobierno nacional definió cuáles serán los montos que recibirán las autoridades de mesa que ejerzan la labor el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.
La Resolución 347/2025, publicada este miércoles en Boletín Oficial, de la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció compensaciones económicas para ciudadanos que actúen como autoridades de mesa. El documento cuenta con la rúbrica del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
La Justicia Nacional Electoral supervisará el cumplimiento de estas funciones y la liquidación de los viáticos. Los ciudadanos podrán optar por diferentes métodos de pago, incluyendo aplicaciones móviles y transferencias bancarias. Esta normativa busca incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral y asegurar un adecuado desarrollo de los comicios.
“Que la evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, indicó en un pasaje el texto oficial.
