Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las próximas elecciones nacionales

La Resolución 347/2025 salió por Boletín Oficial y brindó los números de cara a las legislativas del 26 de octubre.

Se trata de montos oficiales. Crédito: Xinhua
 10:23
Por: 

El gobierno nacional definió cuáles serán los montos que recibirán las autoridades de mesa que ejerzan la labor el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales.

Mirá tambiénCómo será el orden de las candidaturas santafesinas para las elecciones de octubre

La Resolución 347/2025, publicada este miércoles en Boletín Oficial, de la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció compensaciones económicas para ciudadanos que actúen como autoridades de mesa. El documento cuenta con la rúbrica del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Se trata de montos oficiales. Crédito: Flavio RainaSe trata de montos oficiales. Crédito: Flavio Raina

La Justicia Nacional Electoral supervisará el cumplimiento de estas funciones y la liquidación de los viáticos. Los ciudadanos podrán optar por diferentes métodos de pago, incluyendo aplicaciones móviles y transferencias bancarias. Esta normativa busca incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral y asegurar un adecuado desarrollo de los comicios.

Mirá tambiénAsí son los modelos de Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas de octubre

“Que la evolución en el uso de aplicaciones para dispositivos móviles vuelve imprescindible contemplar la puesta a disposición de una opción que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a percibir los viáticos liquidados a su favor de forma electrónica, rápida y segura”, indicó en un pasaje el texto oficial.

Cuánto cobrará cada autoridad

  • Autoridades de mesa y cumplan efectivamente tal función en las Elecciones Nacionales a celebrarse durante el año 2025: 40.000 pesos
  • Quienes hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral: 40.000 pesos
Se trata de montos oficiales. Crédito: Mauricio GarínSe trata de montos oficiales. Crédito: Mauricio Garín
  • Ciudadanos que sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación, y cumplan efectivamente tal función: 80.000 pesos
  • Delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta: 40.000 pesos
  • Delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral, en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica, y cumplan efectivamente tal función: 120.000 pesos

Resolución 347/2025 by El Litoral

