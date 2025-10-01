Elon Musk anunció la creación de “Grokipedia”, una plataforma para competir con Wikipedia

Elon Musk ha anunciado que su startup de inteligencia artificial, xAI, está desarrollando Grokipedia, una plataforma que pretende plantarle cara a Wikipedia, la plataforma colaborativa que ha sido blanco del empresario sudafricano en reiteradas ocasiones, al considerarla de izquierdas.
A través de una publicación de X, el magnate ha afirmado que se trata de un paso necesario hacia su meta de “comprender el universo”.
El hombre detrás de Tesla y SpaceX, que hasta hace solo unos meses se jactaba de ser el “primer amigo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado en el pasado, y en plena campaña de donaciones para Wikipedia en inglés, que no se le apoyara con financiación.
Wikipedia, “una extensión de la propaganda” woke
Su tesis es que una parte de los fondos que recauda la enciclopedia abierta se utilizan para imprimirle un sesgo izquierdista.
La renombró “Wokepedia”, al añadir la palabra woke para denotar desprecio por las ideas progresistas. Pero sus críticas también encajan con sus ataques habituales a los medios de comunicación tradicionales.
Para Musk, Wikipedia toma, según él de forma errónea, la información de los medios como ciertos o válidos, y se trata de “una extensión de la propaganda” de estos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.